趙少康組網紅國家隊　范綱皓：佩服他的恥度

▲趙少康召開籌組「網紅國家隊」記者會。（圖／記者陳煥丞攝）

記者陳家祥／台北報導

已表態角逐國民黨主席及2024總統提名的中廣董事長趙少康，5日突宣布要組織「網紅國家隊」，對此，民進黨網路社群中心主任范綱皓表示，「趙少康說要培養100名網紅，證明他根本就不懂網路」，趙少康想要膜拜、學習中國，「我真的也是佩服他的態度與恥度」。

范綱皓表示，台灣年輕人當Youtuber、在IG上經營自己成為意見領袖，是政府能夠培養的嗎？鍾明軒不是政府培養的、黃氏兄弟不是政府培養的、館長當然也不是政府培養的。有多少網紅都曾在網路上批評過民進黨，趙少康都不知道？也沒聽說過？

「如果趙少康敢說這些人都是政府培養出來的，整個Youtuber圈都只會笑他不懂。」范綱皓表示，Youtuber、Podcaster的內容要精彩，一定要在一個自由、民主的土壤下，才能遍地開花。

范綱皓說，趙少康說他要組「網紅國家隊」，說他要像中國一樣組網軍。趙少康有沒有聽過中國的「小粉紅」？趙少康知不知道全世界的民主國家，都對中國的「小粉紅」到處出征、到處散播假訊息，感到非常感冒？當全世界民主國家的國安體系，都把中國的網軍騷擾，當成是「國安危機」，只剩下趙少康在幫中國的網軍擦脂抹粉。

范綱皓指出，在中國這個不自由、不民主，政府隨時控制人民言論，封殺網路用詞，禁止討論特定議題的國家，趙少康想要膜拜、學習中國，我真的也是佩服他的態度與恥度。

趙少康開口、閉口說，民進黨有1450、有網軍。我就問，趙少康還記不記得，國民黨曾經把整個網軍找到中央黨部去開會？根據媒體報導，真正有網軍的，就是國民黨。

「最後一個問題，趙少康知道為什麽很多台灣的年輕人，都跑去當Youtuber嗎？」范綱皓表示，就是因為有你這種不懂網路生態、與時代脫節，長期把持媒體資源、佔據中廣的人，才讓年輕人決定另起爐灶，尋找自己發聲的管道，經營自己的媒體平台。