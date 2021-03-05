　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

拒賣國中弟30元滷味挨轟！霸氣老闆：錢不夠可以欠著下次再還

▲▼西屯滷味攤陳姓老闆出面，針對網友指控澄清。（圖／民眾提供）

▲滷味攤陳姓老闆出面澄清，低消都有明示告知。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

台中經營20年的滷味攤遭網友PO文指責稱，看到國中生夾30元食材卻遭老闆以「低消50元」拒賣，十分心疼，也引發網友熱議。店家陳姓老闆5日出面說，他醬料特殊，成本高出近1成，設低消是怕沒利潤；對方如有困難，他會委婉請他欠著，下次再給。

原PO在「爆怨公社」發文指出，他某天晚間9點多到一家經營超過20年的滷味攤買宵夜，等待過程中出現一名騎著腳踏車的國中生弟弟來買滷味，挑選兩樣價格不高的食材交給老闆。老闆看到後說「這樣我沒辦法賣，我店有低消！」為由拒絕。弟弟就尷尬向老闆說對不起，緩緩騎腳踏車離開。目睹的原PO簡直傻眼，下秒竟還瞄到老闆嘴巴碎念著「幾十塊要讓我多麻煩」。

▲▼西屯滷味攤陳姓老闆出面，針對網友指控澄清。（圖／民眾提供）

▲該家滷味攤使用獨門花生醬料，極受客人喜愛，成本高出約1成。（圖／民眾提供）

無獨有偶，台中網友「七夫郎」在臉書社團「台中市西屯區大小事」也發一樣的文章，引發網友熱議。

有人認為，「這家滷味店如果觀念不改....可能會收很快喔」、「路邊攤哪門子低消」、「真不會做生意…也或許不缺客人」。另一派網友則說，「他有他的成本考量還好吧，出來賣東西就是要賺錢也沒錯呀」、「只能說每個人看東西的角度不同，我家也是開小吃，老實說真的不太喜歡只買一點點東西的客人」。還有人說，「先不講老闆原則問題，要是我在旁邊就會請弟弟吃」等。

滷味攤陳姓老闆今天下午無奈表示，4年多前搬到西屯這邊開店時就已公告低消50元，客人上門消費也會主動告知。因為當時有開放內用，加上自己是餐廳出身，為了讓東西好吃，獨門研發出花生醬料，成本就高出8至10%。至今客人都可以接受，很少遇到類似情況。他對這位國中生沒有印象，最近有一位要買40元的，沒讓對方買成。

陳老闆說，做生意就是要賺錢，如果沒設50元低消，他就沒利潤可賺。過去，他如果遇到客人有困難，都會委婉跟他說，「錢先欠著，下次再給就好！」對方之後真有還是幸運，如果沒還，那就當作善事。

消保官則認為，店家如果有清楚明示低消規定，本來就有權拒絕。如果沒有清楚標示價格或低消而拒絕民眾購買，就有觸犯消保法之嫌。他們會勸阻並揭露訊息給消費者，盡量別去違法店家消費，但無罰則。

ET快訊
莊凌芸墜樓！小時過動自責爸媽吃苦　18歲就參加選秀
22歲莊凌芸墜樓身亡　3個月前才說「認同自願安樂死」
福原愛20歲就爆劈腿！糾纏高中舊愛　還被拍熱吻網壇名將
福原愛傳下週返台　公司回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台3線驚魂！35噸化學槽車「無人駕駛」　直衝民宅…她坐屋內嚇傻

拒賣國中弟30元滷味挨轟！霸氣老闆：錢不夠可以欠著下次再還

女性遭跟蹤騷擾...藍委催生「跟蹤騷擾防治法」　警政署回應了

他酒醉轉性「屎尿郎」警臭呆　「淨身屍變」咬人...波麗士快瘋了

古典玫瑰園跨足對岸爆兄弟之爭　哥哥纏訟7年因1件傷心事不告了

快訊／女歌手莊凌芸返校找老師聊天10F墜下！搶救2小時宣告不治

快訊／窗戶沒關...媽找不到女兒！下秒驚見「她陳屍一樓洞內」

快訊／台中女住家墜下「趴遮雨棚」！男友目擊嚇傻報警

戶政員親見「死而復活」驚呆　新竹男「換身分證」領三倍券出招

國民黨籍議員曾煥嘉涉「詐領助理費128萬」！300萬交保　限制住居

可以開！3萬台幣自製千萬跑車　越南神手90天蹦出「偽‧法拉利」

又傳離婚！日媒爆福原愛「出軌過夜小王」　江宏傑再駁婚變：不認識那男的

Lulu一日店員大崩潰「想當主持人」 被收銀機嚇到...2人只買1杯強行追加XD

那個比較漂亮！3歲萌弟想換媽媽 要路邊小姐姐...網：爸開心的呢

陳意涵「要把兒子當桃太郎養」　坐公車撿鞋子..正義魔人嗆：這是侵占

煞車當油門「啊！」女駕駛沿路叫　攔腰撞路人...祠堂牆壁被衝破洞

福原愛「不認出軌」親筆信道歉：夫妻共同面對　江宏傑深情喊話「對小愛的愛至今不變」

傻眼！婦人拆封免洗內褲不結帳　店員解釋衛生疑慮遭回：手有消毒

壯男買「啤酒+甩炮」55元嫌貴！　趁老翁轉身狠甩拳重擊劃傷耳朵

萌柴露燦笑迷上玩「炒蘿蔔遊戲」　循環伸掌狂要姐姐切：再來一次～

台3線驚魂！35噸化學槽車「無人駕駛」　直衝民宅…她坐屋內嚇傻

拒賣國中弟30元滷味挨轟！霸氣老闆：錢不夠可以欠著下次再還

女性遭跟蹤騷擾...藍委催生「跟蹤騷擾防治法」　警政署回應了

他酒醉轉性「屎尿郎」警臭呆　「淨身屍變」咬人...波麗士快瘋了

古典玫瑰園跨足對岸爆兄弟之爭　哥哥纏訟7年因1件傷心事不告了

快訊／女歌手莊凌芸返校找老師聊天10F墜下！搶救2小時宣告不治

快訊／窗戶沒關...媽找不到女兒！下秒驚見「她陳屍一樓洞內」

快訊／台中女住家墜下「趴遮雨棚」！男友目擊嚇傻報警

戶政員親見「死而復活」驚呆　新竹男「換身分證」領三倍券出招

國民黨籍議員曾煥嘉涉「詐領助理費128萬」！300萬交保　限制住居

《聲林》李芷婷悼念莊凌芸　「幾天前才聯絡」曝友暖舉：不敢相信

牛棚人人150？葉總最驚訝歐耀宗「投手絕症」還飆速

台3線驚魂！35噸化學槽車「無人駕駛」　直衝民宅…她坐屋內嚇傻

2020最慘10檔基金「3支是高股息ETF」　達人點出背後盲點！

嘉義公園驚見孩童「讓兔子溜滑梯」　牠彈起來翻2圈嚇到靜止

他熬夜瘋追劇…慘變「血輪眼」！醫曝「1動作」超重要：多數人都忘了

莊凌芸小時過動自責爸媽吃苦　18歲參加選秀：讓家人驕傲

Bryton Icefield自行車隊成立！　延攬4名將投入國內菁英賽

要當王牌不簡單　許銘傑期待翁瑋均扛得住

小賈斯汀床上交纏亞裔女星　身份曝光竟是「高凌風愛女」葛曉潔

18歲男地鐵持刀挾持正妹　 特警「槍藏胯下」一槍擊斃

社會熱門新聞

即／22歲女歌手找老師聊天10F墜下！搶救2小時不治

獨／正妹麵線老闆娘三圍曝　3大擇偶條件

快訊／淡水22歲警巡邏被車撞！失去意識搶救中

66歲女騎士撞飛6旬婦　頭部重創慘死路中

即／新豐火車站女子落軌！自強號高速撞擊慘死

新訓3天怒K班長　菜鳥兵坐牢再賠1萬

即／北市私校22歲女校友「10F墜下」！命危搶救中

即／7年沒做1輛車　純紳董座涉掏空喊冤

台中男深夜花圃性侵！目擊者以為野戰：喂

獨／正妹麵線闆娘辣曬「渾圓北半球+水蛇腰」

用過期原料做「蝦味先　裕榮董座判1年8月

「超兇麵線」引暴動！老闆娘親曝創業辛酸

冠軍桌球隊爆恐怖體罰！摑掌小選手命搭拱橋

罔腰嗆「我傷了誰」！高衛生局：傷了所有不孕婦女

更多熱門

相關新聞

台中人買屋偏好500~1000萬元　3區「買新兼合預算」最夯

台中人買屋偏好500~1000萬元　3區「買新兼合預算」最夯

台中近年成為房市交易熱區，不僅新興重劃區有大量造鎮案出現，連中古市場也是燒燙燙，業者統計4年來台中成屋市場住宅總價帶落點，發現總價500~1000萬元的物件，最受到購屋者青睞，穩居冠軍並有增多趨勢，從2017年的40.3％，上升至去年的44.6%。

5月女嬰胸口腋下瘀青一片！托育員狠拉捏推

5月女嬰胸口腋下瘀青一片！托育員狠拉捏推

反恐演練　捷運暴徒長短槍挾持人質Vs.特警攻堅

反恐演練　捷運暴徒長短槍挾持人質Vs.特警攻堅

即／台中托嬰中心驚爆虐嬰！5月大女娃遭下重手

即／台中托嬰中心驚爆虐嬰！5月大女娃遭下重手

台中豪野人購物袋裝鈔票、騎馬看屋　買房不手軟

台中豪野人購物袋裝鈔票、騎馬看屋　買房不手軟

關鍵字：

滷味西屯低消臉書國中生50元台中

讀者迴響

熱門新聞

網傳15歲男激戰50個國中妹！桃園教育局回應了

她好心問暖…下秒慘遭浪漢「公園性侵」

即／22歲女歌手找老師聊天10F墜下！搶救2小時不治

獨／正妹麵線老闆娘三圍曝　3大擇偶條件

國中弟夾30元滷味！老闆「1理由」拒賣

紐西蘭發海嘯警告　呼籲高處避難

福原愛、江宏傑1動作「不合邏輯」

日本律師搖頭「福原愛就是出軌」！這1行為成鐵證

不只福原愛！日本3女神「台日婚姻」崩盤

福原愛2度道歉　江宏傑喊話：我對小愛的愛至今不曾改變

鋼琴仙女彈到一半脫了　大露雪乳螞蟻腰

快訊／淡水22歲警巡邏被車撞！失去意識搶救中

金素妍真老公出現　嚴基俊：我好渺小

22歲莊凌芸墜10F輕生亡　IG最後訊息曝光

福原愛辛酸現況曝光！閨蜜怒：她在台灣每天哭

更多

最夯影音

更多
可以開！3萬台幣自製千萬跑車　越南神手90天蹦出「偽‧法拉利」

可以開！3萬台幣自製千萬跑車　越南神手90天蹦出「偽‧法拉利」
又傳離婚！日媒爆福原愛「出軌過夜小王」　江宏傑再駁婚變：不認識那男的

又傳離婚！日媒爆福原愛「出軌過夜小王」　江宏傑再駁婚變：不認識那男的

Lulu一日店員大崩潰「想當主持人」 被收銀機嚇到...2人只買1杯強行追加XD

Lulu一日店員大崩潰「想當主持人」 被收銀機嚇到...2人只買1杯強行追加XD

那個比較漂亮！3歲萌弟想換媽媽 要路邊小姐姐...網：爸開心的呢

那個比較漂亮！3歲萌弟想換媽媽 要路邊小姐姐...網：爸開心的呢

陳意涵「要把兒子當桃太郎養」　坐公車撿鞋子..正義魔人嗆：這是侵占

陳意涵「要把兒子當桃太郎養」　坐公車撿鞋子..正義魔人嗆：這是侵占

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面