拒賣國中弟30元滷味挨轟！霸氣老闆：錢不夠可以欠著下次再還

▲滷味攤陳姓老闆出面澄清，低消都有明示告知。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

台中經營20年的滷味攤遭網友PO文指責稱，看到國中生夾30元食材卻遭老闆以「低消50元」拒賣，十分心疼，也引發網友熱議。店家陳姓老闆5日出面說，他醬料特殊，成本高出近1成，設低消是怕沒利潤；對方如有困難，他會委婉請他欠著，下次再給。

原PO在「爆怨公社」發文指出，他某天晚間9點多到一家經營超過20年的滷味攤買宵夜，等待過程中出現一名騎著腳踏車的國中生弟弟來買滷味，挑選兩樣價格不高的食材交給老闆。老闆看到後說「這樣我沒辦法賣，我店有低消！」為由拒絕。弟弟就尷尬向老闆說對不起，緩緩騎腳踏車離開。目睹的原PO簡直傻眼，下秒竟還瞄到老闆嘴巴碎念著「幾十塊要讓我多麻煩」。

▲該家滷味攤使用獨門花生醬料，極受客人喜愛，成本高出約1成。（圖／民眾提供）

無獨有偶，台中網友「七夫郎」在臉書社團「台中市西屯區大小事」也發一樣的文章，引發網友熱議。

有人認為，「這家滷味店如果觀念不改....可能會收很快喔」、「路邊攤哪門子低消」、「真不會做生意…也或許不缺客人」。另一派網友則說，「他有他的成本考量還好吧，出來賣東西就是要賺錢也沒錯呀」、「只能說每個人看東西的角度不同，我家也是開小吃，老實說真的不太喜歡只買一點點東西的客人」。還有人說，「先不講老闆原則問題，要是我在旁邊就會請弟弟吃」等。

滷味攤陳姓老闆今天下午無奈表示，4年多前搬到西屯這邊開店時就已公告低消50元，客人上門消費也會主動告知。因為當時有開放內用，加上自己是餐廳出身，為了讓東西好吃，獨門研發出花生醬料，成本就高出8至10%。至今客人都可以接受，很少遇到類似情況。他對這位國中生沒有印象，最近有一位要買40元的，沒讓對方買成。

陳老闆說，做生意就是要賺錢，如果沒設50元低消，他就沒利潤可賺。過去，他如果遇到客人有困難，都會委婉跟他說，「錢先欠著，下次再給就好！」對方之後真有還是幸運，如果沒還，那就當作善事。

消保官則認為，店家如果有清楚明示低消規定，本來就有權拒絕。如果沒有清楚標示價格或低消而拒絕民眾購買，就有觸犯消保法之嫌。他們會勸阻並揭露訊息給消費者，盡量別去違法店家消費，但無罰則。