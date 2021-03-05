明天越晚雨越大！鋒面走後「冷空氣接棒」　下周濕涼3天探14°C

▲未來一周天氣不穩，降雨機率較高。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

未來一周天氣變化大！中央氣象局表示，明日將有鋒面接近，預計明晚到周日清晨通過，屆時中部以北、東北部降雨機率提高，將有局部大雨或雷雨發生，周日晚上鋒面離開，東北季風隨之增強，各地雨勢緩和，氣溫下降，早晚低溫約14度，白天高溫降幅大，北部約剩20度。

氣象局預報員張承傳表示，明後天將有鋒面接近通過，鋒面預計於明日白天逐漸接近，中部以北、東北部降雨機率越晚越高，其他地區也有局部短暫陣雨，明晚到周日清晨鋒面通過，雨勢最為明顯，中部以北、東北部有普遍性降雨，也會出現局部大雨或雷雨。

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▲下周天氣較涼，低溫約14度。（圖／記者李毓康攝）

鋒面將於周日晚上離開，各地雨勢逐漸緩和，僅剩北部、東半部有局部陣雨，接著東北季風隨之增強，冷空氣持續影響至下周三，北台灣氣溫偏涼，北部、東半部有局部陣雨，中南部山區也有雨，到下周四冷空氣才會減弱。

在氣溫方面，未來一周低溫表現差不多，周日前低溫均約16到18度，北東白天高溫約22到26度、中南部28到30度，周日起冷空氣影響，天氣轉涼，北台灣白天高溫約18到20度，各地早晚低溫約14到15度，高溫降幅較為明顯。