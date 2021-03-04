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社會 社會焦點 保障人權

嘉義縣透天豪宅赫見水耕大麻　市值逾千萬！味太濃員警作嘔

記者張君豪／台北報導

刑事局偵四大隊第二隊4日宣布破獲胡姓男子在嘉義縣太保區鄰近故宮南院、嘉義縣政府警察局旁的高級透天厝豪宅經營大麻農場案，警方查扣大麻活株共90株，乾燥大麻株54株；專案小組成員攻堅檢視發現這些大麻盆栽種植精良，且多開花累累賣相頗佳，以每公斤上等大麻花市價2千元估算，胡男大麻農場植栽市價超過1千2百萬元以上。

▲刑事局遠赴嘉義縣太保市破獲一透天厝暗藏大麻農場案，起獲市價逾千萬的大麻植栽。（圖／記者張君豪攝）

▲刑事局遠赴嘉義縣太保市破獲一透天厝暗藏大麻農場案，起獲市價逾千萬的大麻植栽並逮捕胡姓主嫌。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局遠赴嘉義縣太保市破獲一透天厝暗藏大麻農場案，起獲市價逾千萬的大麻植栽。（圖／記者張君豪攝）

▲刑事局遠赴嘉義縣太保市破獲一透天厝暗藏大麻農場案，起獲市價逾千萬的大麻植栽。（圖／記者張君豪攝）

刑事局偵四大隊第二隊日前接獲線報，指稱胡姓男子（38歲、無前科）在嘉義縣政府旁太子大道以每棟每月3萬元租金承租兩透天厝，並改裝成溫室利用水耕法種植大麻，刑事局與新北市刑大偵四隊、嘉義縣刑大科針對、嘉義縣水上分局共組專案小組，並報請桃園地檢署檢察官吳佳美指揮偵辦。

▲刑事局遠赴嘉義縣太保市破獲一透天厝暗藏大麻農場案，起獲市價逾千萬的大麻植栽。（圖／記者張君豪攝）

▲刑事局遠赴嘉義縣太保市破獲一透天厝暗藏大麻農場案，起獲市價逾千萬的大麻植栽。（圖／記者張君豪攝）

警方蒐證監控3個多月，3日搜索太保市太子大道兩處透天厝豪宅，並在屋內查扣大麻活株共90株、乾燥54株、燈具2組、量杯2個、肥料3包、溫濕度計4個、除濕機4台、冷氣循環系統1組、定時器2組、淨水系統、吸食器、大麻成品、吊掛架、肥料、大麻葉等贓證物。

胡嫌落網後否認有販賣大麻情事，辯稱種植市價超過千萬元大麻都是要拿來自己吸食，且他是自己上網自學水耕法並以分枝接裁方式種植成功。警方查扣後，由於這批大麻味道實在太濃郁，警局內大麻味瀰漫令人作嘔。

警詢後將胡男依違反毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦，經檢察官聲押後法院裁定15萬元交保候傳。警方指出，大麻屬二級毒品，依毒品危害防制條例規定，製造運輸販賣第二級毒品者，可處無期徒刑或10年以上有期徒刑，得併科新臺幣1千5百萬元以下罰金、意圖供製造毒品之用，而栽種大麻者，處5年以上有期徒刑，得併科新臺幣5百萬元以下罰金，刑責相當嚴重，呼籲切勿以身試法。

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