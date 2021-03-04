到菲律賓博弈業求職　台男遭「轉賣」軟禁驚險獲救

▲刑事局外觀。（圖／資料畫面）

記者張君豪／台北報導

一名前往菲律賓的台灣民眾日前透過網路向博弈公司謀職，面試時卻遭限制行動自由、業者並宣稱要將他「轉賣給其他公司」，被害人傳訊息向台灣菲律賓代表處求救，3月2日遭菲律賓警察總署反綁架大隊救出，台灣刑事局國際刑警證實目前人質安全獲釋。

▲台北駐馬尼拉經濟文化辦事處日前接到吳姓男子求救訊息。（圖／記者張君豪翻攝）

菲律賓警察總署反綁架大隊（PNP-AKG）3日發布新聞說明，吳姓台灣男子1日傳送訊息向台灣駐菲律賓經濟文化辦事處求援，表示自己遭綁架；菲國警方反綁架大隊迅速採取行動，於3月2日上午9時30分救出被害人。

菲國警方表示，吳姓男子獲釋後向菲國警方書名，他2月26日透過通訊軟體Telegram向一家中國博弈公司求職，談妥月薪人民幣1萬3000元（折合新台幣約5萬5千多元）。

警方調查，該境外設立的博弈公司一中國籍員工和一名菲律賓司機把他帶到大馬尼拉巴賽市（Pasay）一家旅館隔離。下午5時左右，另一名中國男子以檢驗2019冠狀病毒疾病（COVID-19）為由，想把他帶走，但吳姓民眾驚覺有異後拒絕。

吳男之後卻被對方軟禁，並限制行動自由，對方並揚言會把他轉賣給其他公司；從2月28日和3月1日，他被帶到馬尼拉的拉斯皮納斯市（Las Pinas）和帕拉納圭市（Paranaque），最後在帕拉納圭市一棟公寓大樓被菲國警方救出。

台灣警方則說，根據被害人說法，他先後被中國在當地的博弈公司以人民幣3萬到3萬8千元不等價格轉賣。刑事局國際刑警科表示，目前吳姓被害人已平安返家，台警表示，菲國博弈公司良莠不齊，經常有國人稱護照遭雇主非法扣留無法返國、或者未辦理合法工作簽證遭菲國移民局臨檢時扣押，或者發生勞資糾紛而被拘禁，或無法出境等情事發生。

刑事局國際刑警統計：菲國台灣人因類似糾紛遭拘禁案件被害人從2018年起11人、2019年有12人、2020年有10人，呼籲境外博弈業暗藏許多無法預期之危險，請民眾小心，若遭遇人身安全受到侵害狀況可洽警方或台灣代表處求救。

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