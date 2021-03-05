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社會 社會焦點 保障人權

超勇快炒店老闆！瓦斯桶變「噴火槍」　他單手拖出店外秒解危機

記者李忠憲／彰化報導

花壇一家海產快炒店日前發生老闆父子疑似在換裝瓦斯桶時冒火，2人傷燙傷送醫事件，監視器畫面5日曝光，熊熊火焰讓客人竄逃，英勇老闆雖被燙傷，仍將冒火瓦斯桶拖到馬路邊再關閉開關。警方表示，燒燙傷父子仍住院中，待出院後再釐清事發原因。

▲▼彰化花壇一處快炒店，瓦斯桶冒火造成2人燒燙傷。（圖／民眾提供）

▲快炒店老闆將冒火的瓦斯桶拉到馬路旁，畫面驚險。（圖／民眾提供）

彰化縣消防局2月27日晚間6點獲報，花壇鄉虎山街一處海產快炒店疑似換裝瓦斯桶時，因調整器鬆脫引發火警，整個瓦斯瞬成了「噴火槍」，現場客心見狀況紛紛往外驚逃，但也造成老闆跟兒子2人燒燙傷。消防隊到場後，立刻將傷者送往彰化基督教醫院治療，所幸無生命危險。

▲▼彰化花壇一處快炒店，瓦斯桶冒火造成2人燒燙傷。（圖／民眾提供）

▲▼快炒店突然冒火，燙傷的老闆將瓦斯桶拉出關閉開關。（圖／民眾提供）

▲▼彰化花壇一處快炒店，瓦斯桶冒火造成2人燒燙傷。（圖／民眾提供）

現場監視器畫面今天也首度曝光，只見快炒店門口金紙鐵桶還有東西在燃燒，幾秒後，店內突然出現超大火光，熊熊火焰嚇壞店內客人，趕緊逃出。1名中年男子隨後將噴火中的瓦斯桶拖到店外馬路旁，從容地將瓦斯開關關上，順利將火關掉。

醫院表示，當天送來2名燒燙傷患者，57歲男子臉部及雙手有面積6%的2度灼傷，30歲男子則有12%，目前都在醫院穩定治療中。

警方表示，經了解當天是老闆更換瓦斯桶時，調整器嘴口突然冒火，他發現後立刻將噴火的瓦斯桶拉出屋外，單手關閉開關。起火原因有待傷者出院後，再調查釐清。

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