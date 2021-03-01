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中尉排長「裝病」爽放16天假！P圖偽造胃腫瘤診斷書下場出爐

▲▼軍人對於軍容禮節早有準則規範，身為三軍統帥一再對失態的軍隊行止繼續坐視不管，很快就風行草偃。（圖／中華民國陸軍臉書）

陸軍中尉排長偽造醫院診斷證明及掛號紀錄請病假16天，遭法院判刑。圖非當事人所屬單位。（圖／中華民國陸軍臉書）

記者李忠憲／台中報導

陸軍志願役中尉排長李泳潮為了放黑假，竟接續3次網路下載醫院的胃腫瘤診斷證明書及掛號紀錄，變造成自己的，成功跟長官請了16天病假。長官到醫院要探視卻找不到人，事件才曝光。台中地院審結，依《陸海空軍刑法》意圖免除職役詐偽罪，判處1年2月。全案可上訴。

判決書指出，男子李泳潮2016年11月擔任陸軍機械化步兵第三三三旅機步三營第二營志願役中尉排長，2019年8月間，他竟為了要免除請假期間職役，在家用電腦下載林口長庚醫院的胃部「間葉層腫瘤」診斷證明書圖檔，再用電腦修圖將檔案個資改為自己的。他將診斷證明圖檔用LINE傳給該連廖姓連長，導致連長誤以為李男罹患該腫瘤需住院治療，因此同意讓他在8月28日至9月3日請6天病假。

爽放黑假的李男食髓知味，9月2日再次下載長庚醫院內容為「惡性間葉層腫瘤」的診斷證明圖檔並變造，傳給廖姓連長，成功請了4日至9日共5天病假。他10日又如法炮製，下在長庚醫院腫瘤科掛號紀錄圖檔修圖後，傳給連長請第三次病假，連長誤信他必須在11日上午就診治療，准許他從10日到15日再放5天病假。

廖姓連長因李男連3次請病假，心生懷疑，同月13日中午前往醫院要探視他卻找不到人，經函詢林口長庚才發現根本沒有李男就醫住院記錄，立刻通報憲兵隊將李男法辦。李男只好認錯，坦認犯行，同年11月也遭撤職停役。

法官審酌李男身為志願役軍官，未能重法守紀，僅因個人家庭因素，竟變造虛偽不實診斷證明書、掛號紀錄，向部隊長官申請病假，免除請假期間職役，嚴重破壞兵役公平性，且危害軍隊戰力及國家安全。念在他犯後坦承犯行，態度尚可，知所悔悟，依陸海空軍刑法第37條第一項之意圖免除職役詐偽罪，判處1年2月。

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