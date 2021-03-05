「怕什麼！」　趙少康撂話：培訓100名網紅進軍大陸攻城掠地

記者羅婉庭、蔡文鈴／台北報導

中廣董座趙少康5日上午宣布成立「網紅國家隊」，要培養台灣網紅避免台灣的青年大幅出走對岸，反制大中國的認知戰，一共要培養100名網紅，進軍大陸攻城掠地。

針對大陸舉辦網紅比賽，趙少康就說，大陸現在是用他的「銳實力」，進軍自由世界，要讓大家受到他認知的訓練，聽起來很可怕，好像網路大軍好像要侵略台灣，但趙少康說，「民進黨不是有1450，隨時出動抹紅抹黑，那我們既然有那麼強的1450網軍，民進黨有什麼好怕，殺國民黨、殺藻礁就神勇無比，結果碰到老共就害怕，透過網紅訓練來反制對岸的認知，怕什麼？」

趙少康表示，要培訓100名最精銳的網紅、1000名線上網紅達人，會找好的老師訓練出最好、最優秀網紅，去大陸比賽跟你比拚看看，不相信大陸網紅會比台灣網紅差，要進軍大陸，攻城掠地。

趙少商說，培養這批網紅主要幫助他們成為好的YouTuber、Podcaster，他們就有實力，可以做電商、賣商品都可以，都有實際技能在身上，也可以去大陸比賽，這也是關心青年。

至於培養網紅活動何時舉行，趙少康說，相關細節很快就會出來了，完全是義務不收錢，不收學費，相信這些網紅大軍網紅國家對，最有實力最厲害的「台灣國家網紅隊」會非常優秀，之後會辦國內比賽，若對岸有比賽也去參加，去攻城掠地。

趙少康表示，對網紅國家隊的想法很興奮，跟很多專家討論過，希望可以號召到最優秀的網紅老師網紅青年參加，大家可以一起共襄盛舉。

▼趙少康召開籌組「網紅國家隊」記者會。（圖／記者陳煥丞攝）

