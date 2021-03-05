　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「怕什麼！」　趙少康撂話：培訓100名網紅進軍大陸攻城掠地

記者羅婉庭、蔡文鈴／台北報導

中廣董座趙少康5日上午宣布成立「網紅國家隊」，要培養台灣網紅避免台灣的青年大幅出走對岸，反制大中國的認知戰，一共要培養100名網紅，進軍大陸攻城掠地。

針對大陸舉辦網紅比賽，趙少康就說，大陸現在是用他的「銳實力」，進軍自由世界，要讓大家受到他認知的訓練，聽起來很可怕，好像網路大軍好像要侵略台灣，但趙少康說，「民進黨不是有1450，隨時出動抹紅抹黑，那我們既然有那麼強的1450網軍，民進黨有什麼好怕，殺國民黨、殺藻礁就神勇無比，結果碰到老共就害怕，透過網紅訓練來反制對岸的認知，怕什麼？」

趙少康表示，要培訓100名最精銳的網紅、1000名線上網紅達人，會找好的老師訓練出最好、最優秀網紅，去大陸比賽跟你比拚看看，不相信大陸網紅會比台灣網紅差，要進軍大陸，攻城掠地。

趙少商說，培養這批網紅主要幫助他們成為好的YouTuber、Podcaster，他們就有實力，可以做電商、賣商品都可以，都有實際技能在身上，也可以去大陸比賽，這也是關心青年。

至於培養網紅活動何時舉行，趙少康說，相關細節很快就會出來了，完全是義務不收錢，不收學費，相信這些網紅大軍網紅國家對，最有實力最厲害的「台灣國家網紅隊」會非常優秀，之後會辦國內比賽，若對岸有比賽也去參加，去攻城掠地。

趙少康表示，對網紅國家隊的想法很興奮，跟很多專家討論過，希望可以號召到最優秀的網紅老師網紅青年參加，大家可以一起共襄盛舉。

▼趙少康召開籌組「網紅國家隊」記者會。（圖／記者陳煥丞攝）

▲▼趙少康召開籌組「網紅國家隊」記者會。（圖／記者陳煥丞攝）

ET快訊
工程師買股慘賠幾十萬！股市菜雞常犯「3大NG做法」
快訊／新北小黃車內竄火！　驚現男焦屍
北部富婆過世遺產4000萬！　沒人來領全數充公
緬甸軍警「拖屍整條路鮮血」！處決醫護影片曝光
網傳「15歲男激戰50位國中妹3懷孕」　桃市教育局回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國民黨魁之爭多人參戰　王世堅斷言：戰力最強是韓國瑜！

吳釗燮參加跨國視訊會議　不忘趁勢推銷台灣鳳梨

江啟臣拋陸為台灣主要威脅　侯友宜：兩岸溝通才能雙贏

「怕什麼！」　趙少康撂話：培訓100名網紅進軍大陸攻城掠地

LIVE／趙少康宣布籌組「網紅國家隊」　背後原因曝光

「電力有下就要有上」　 王美花：三接影響137億度發電只能燃煤補上

勞保急需改革　蘇貞昌：蒐集各方意見、目前無這方面討論

快訊 ／ 蘇貞昌：疫苗不足我不搶 「沒人敢打我先打」

禁台灣鳳梨中國會受傷…陳吉仲一招反制　沈富雄酸：這是在講笑話

拜登首份國安戰略指南挺台　蘇貞昌：台灣的努力被世界看見

又傳離婚！日媒爆福原愛「出軌過夜小王」　江宏傑再駁婚變：不認識那男的

可以開！3萬台幣自製千萬跑車　越南神手90天蹦出「偽‧法拉利」

Lulu一日店員大崩潰「想當主持人」 被收銀機嚇到...2人只買1杯強行追加XD

那個比較漂亮！3歲萌弟想換媽媽 要路邊小姐姐...網：爸開心的呢

陳意涵「要把兒子當桃太郎養」　坐公車撿鞋子..正義魔人嗆：這是侵占

福原愛「不認出軌」親筆信道歉：夫妻共同面對　江宏傑深情喊話「對小愛的愛至今不變」

煞車當油門「啊！」女駕駛沿路叫　攔腰撞路人...祠堂牆壁被衝破洞

壯男買「啤酒+甩炮」55元嫌貴！　趁老翁轉身狠甩拳重擊劃傷耳朵

傻眼！婦人拆封免洗內褲不結帳　店員解釋衛生疑慮遭回：手有消毒

快救駕！喵星人回窩睡覺困門口　被「豐滿卡撐」出賣...網：吃太好

國民黨魁之爭多人參戰　王世堅斷言：戰力最強是韓國瑜！

吳釗燮參加跨國視訊會議　不忘趁勢推銷台灣鳳梨

江啟臣拋陸為台灣主要威脅　侯友宜：兩岸溝通才能雙贏

「怕什麼！」　趙少康撂話：培訓100名網紅進軍大陸攻城掠地

LIVE／趙少康宣布籌組「網紅國家隊」　背後原因曝光

「電力有下就要有上」　 王美花：三接影響137億度發電只能燃煤補上

勞保急需改革　蘇貞昌：蒐集各方意見、目前無這方面討論

快訊 ／ 蘇貞昌：疫苗不足我不搶 「沒人敢打我先打」

禁台灣鳳梨中國會受傷…陳吉仲一招反制　沈富雄酸：這是在講笑話

拜登首份國安戰略指南挺台　蘇貞昌：台灣的努力被世界看見

陸未來五年「對台工作」曝光　兩策略推進統一

華晨宇認當爸隔2個月「官宣好消息」！　喊話粉絲：謝謝一路支持

父欠債2000萬想調頭寸　他退妻月子中心賣車崩潰還債

脫手敦化南路普宅賺千萬　專家曝兩大獲利關鍵

炎亞綸談從政「立院會爆炸」　見黑歷史「終極一班」丁小雨秒爆笑

Dcard大推的品木宣言「靈芝水」打對折！1450元買到大罐400ml超划算

國民黨魁之爭多人參戰　王世堅斷言：戰力最強是韓國瑜！

景氣真的回溫　1月製造業景氣信號逾10年來再亮黃紅燈

台股、美股短線修正壓力大　分析師曝股市利空最大關鍵

美股崩跌！　Fed鮑爾「一席話」令市場失望

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

政治熱門新聞

獨／全球首個「土改」 國家是台灣

綠營內躁動拋「迎戰藻礁公投」　蔡英文核心不願製造更多對立

蔣介石銅像慘斷3截　國民黨基隆市黨部：荒謬痛心

威力彩9.2億獎落台南　黃偉哲：這些機會都不是屬於我的

黨內會議遭嗆「不要逆時中」　連勝文：乾脆直接加入民進黨

何孟樺：江啟臣把國民黨帶往極端　不懂國際、不顧國軍

徐巧芯轟偷看私人臉書噁心　王定宇：詭辯

費鴻泰喊話時力變小綠會消失　邱顯智暗酸民眾黨

快訊／趙少康宣布籌組「網紅國家隊」　背後原因曝光

蘇貞昌：疫苗不足我不搶 「沒人敢打我先打」

藻礁、燃煤二擇一　羅智強怒：台灣人會選擇讓民進黨下台

陳吉仲用這招反制中國禁鳳梨　沈富雄酸：這是在講笑話

民進黨將提出反制公投對案？　顏若芳揭目前主要目標

陳柏惟自比台灣鳳梨　謝寒冰：哪根蔥？

更多熱門

相關新聞

快訊／趙少康宣布籌組「網紅國家隊」　背後原因曝光

快訊／趙少康宣布籌組「網紅國家隊」　背後原因曝光

中廣董座趙少康5日上午10點半召開記者會，宣布成立「網紅國家隊」，將親自說明背後原因與運作方式。據了解，趙少康成立國家隊的動機，是因為中國大陸不斷對台打「認知戰」，更將進一步吸收台籍網紅前往就業。他的詳細說法《ETtoday筋斗雲》全程直播。

台籍網紅配合統戰？　陸委會：如違規依法處理

台籍網紅配合統戰？　陸委會：如違規依法處理

江啟臣指大陸是最大威脅　趙少康怒嗆

江啟臣指大陸是最大威脅　趙少康怒嗆

名人玩Clubhouse　趙少康贏過愛莉莎莎

名人玩Clubhouse　趙少康贏過愛莉莎莎

罔腰嗆「我傷了誰」！高衛生局：傷了所有不孕婦女

罔腰嗆「我傷了誰」！高衛生局：傷了所有不孕婦女

關鍵字：

趙少康網紅

讀者迴響

熱門新聞

紐西蘭發海嘯警告　呼籲高處避難

她好心問暖…下秒慘遭浪漢「公園性侵」

網傳15歲男激戰50個國中妹！桃園教育局回應了

福原愛2度道歉　江宏傑喊話：我對小愛的愛至今不曾改變

日本律師搖頭「福原愛就是出軌」！這1行為成鐵證

福原愛早知被偷拍！日媒點出關鍵

國中弟夾30元滷味！老闆「1理由」拒賣

AV女優用肉體付車費！野戰運將影片瘋傳

福原愛撇偷吃　網揭過夜開2房5矛盾

結婚2年沒懷孕！醫「1指內診」她狂喊痛：沒進去那麼深

福原愛「啊～」餵食高帥男！

福原愛辛酸現況曝光！閨蜜怒：她在台灣每天哭

金素妍真老公出現　嚴基俊：我好渺小

男女過夜不發生關係機率多大？網曝1關鍵

66歲女騎士撞飛6旬婦　頭部重創慘死路中

更多

最夯影音

更多
又傳離婚！日媒爆福原愛「出軌過夜小王」　江宏傑再駁婚變：不認識那男的

又傳離婚！日媒爆福原愛「出軌過夜小王」　江宏傑再駁婚變：不認識那男的
可以開！3萬台幣自製千萬跑車　越南神手90天蹦出「偽‧法拉利」

可以開！3萬台幣自製千萬跑車　越南神手90天蹦出「偽‧法拉利」

Lulu一日店員大崩潰「想當主持人」 被收銀機嚇到...2人只買1杯強行追加XD

Lulu一日店員大崩潰「想當主持人」 被收銀機嚇到...2人只買1杯強行追加XD

那個比較漂亮！3歲萌弟想換媽媽 要路邊小姐姐...網：爸開心的呢

那個比較漂亮！3歲萌弟想換媽媽 要路邊小姐姐...網：爸開心的呢

陳意涵「要把兒子當桃太郎養」　坐公車撿鞋子..正義魔人嗆：這是侵占

陳意涵「要把兒子當桃太郎養」　坐公車撿鞋子..正義魔人嗆：這是侵占

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面