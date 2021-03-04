名人玩Clubhouse　趙少康「開房間」聲量贏過愛莉莎莎

▲Clubhouse爆紅後，吸引不少網友跪求邀請碼加入。（圖／達志影像／美聯社）

記者洪菱鞠／台北報導

語音社群Clubhouse在前陣子爆紅掀起熱潮，國內外很多藝人名流也都在玩，吸引許多網友想參與擠爆房間，「誰有邀請碼？」、「你加入房間了嗎？」頓時成為熱門話題。至於用戶加入後都在聽什麼、聊什麼，OpView社群口碑資料庫蒐集自今年2月起網友對Clubhouse的討論內容，統計並整理活躍房間的前10大名人聲量及5大熱門房型。

知名網紅、創作者、明星、政治人物大批進軍Clubhouse，能直接向名人舉手發問、聽名人們聊天成為該平台廣受討論的賣點之一。根據OpView社群口碑資料庫統計，在2/1～2/22期間的前10大名人聲量中，排行TOP1就是在房間針對性騷擾事件吐露心情的鄭家純「雞排妹」，緊追在後的是宣布參選總統初選，在Clubhouse聊兩岸論述的「趙少康」，而分享喝橄欖油排膽結石引發爭議的網紅「愛莉莎莎」則是位居TOP3。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲Clubhouse房間的前10大名人聲量。（圖／OpView社群口碑資料庫提供）

TOP4「百靈果」以live Podcast的形式錄製節目並與來自世界各地的聽眾互動，TOP5特斯拉執行長「馬斯克」一開講就造成滿房的盛況，其他名人聲量排行依序是：股癌、志祺、陳柏惟、台灣迷因、柯文哲。各領域參與者掀起不小的討論，也延燒至各大社群平台。

在5大熱門房型中，可發現因為Clubhouse不保存音檔、只能在開房時聽到內容的特性，讓講者與聽眾更能降低疑慮的暢所欲言，談論其他社群平台較少提及的敏感話題，因此網友對於「新疆」、「西藏」等關於人權、國家認同議題有極高的關注討論，「新疆/西藏房」成為最想湧入的NO1。

▲5大熱門房型。（圖／OpView社群口碑資料庫提供）

在Clubhouse剛推出、尚未遭中國政府封鎖之際，也有許多「中國」用戶加入房間，在NO2的「中國房」與各國用戶互相討論兩岸關係、文化交流。NO3則是「無聲房」，但有部分用戶對「無聲房」內關閉麥克風、靜音的狀態感到不解，甚至提出如「ClubHouse無聲房可以檢舉嗎？」、「Clubhouse無聲房是在幹嘛？」等疑問。NO4、5分別是「投資房」與「時事新聞房」。