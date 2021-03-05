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社會 社會焦點 保障人權

台版特斯拉「淳紳」爆掏空4.8億！董座偵訊中　妻、女婿10人交保

▲台灣本土電動車245萬起！Thunder Power真能實現願景？。（圖／記者張慶輝攝）

▲淳紳董事長沈瑋涉嫌掏空公司4.8億元遭搜索約談。（資料照／記者張慶輝攝）

記者劉昌松／台北報導

台灣電動汽車整車場淳紳(上櫃代號4529)董事長沈瑋，涉嫌用無法取得專利的GPS技術作價，從淳紳公司旗下拿走大部分子公司TPHK持股，然後再以「電池包專利權」等不合常規的交易、特別獎金等名目，掏空淳紳4.8億元。對此，檢方4日兵分12路搜索，約談包含沈瑋夫妻在內的12人，而經漏夜偵訊後，其中10人分別被以50萬到150萬諭令交保。

經漏夜偵訊後，前監察人李錦隆、人資主管彭向陽、財務長秦禮明等3人，各以50萬交保；董事劉璧維以70萬交保；法務主管蕭彩綾、審委女婿張子洋、會計長黃淑惠、獨立董事黃文瑞皆以100萬交保；擔任公司董事的沈瑋妻子沈周令熊則以150萬交保。另外，沈瑋、董事陳明煒目前仍在偵訊當中。

檢調獲報，原來淳紳的董事長沈瑋等公司高層，原本有向經濟部智慧財產局申請GPS專利技術，但遭駁回，沈瑋等人卻在2015年間，拿著這個不具專利的技術作價，入股淳紳子公司TPHK(Thunder Power Hong Kong Limited，香港昶洧公司)，，讓沈瑋沒出任何錢，就從淳紳公司手中，吃下TPHK公司過半股權，然後又另涉1個中間公司，宣布不再受控於淳紳，也就是讓TPHK不用再併入淳紳財報。

對此，台北地檢署檢察官陳照世懷疑沈瑋等人涉嫌違反關係人交易、隱匿財報、以及特別背信等《證交法》重罪，4日指揮調查局台北市調處，兵分12路，搜索並約談沈瑋、沈妻沈周令熊、沈的女婿張子洋，以及淳紳董事陳明煒、劉璧維、以及公司財會稽核等主管共12人到案，而經漏夜偵訊後，其中10人分別以50萬到150萬諭令交保。

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