快訊／電動車「淳紳」爆掏空　董座涉非常規交易4.8億遭搜索

▲淳紳董事長沈瑋涉嫌掏空公司4.8億元遭搜索約談。（資料照／記者張慶輝攝）

記者劉昌松／台北報導

台灣電動汽車整車場淳紳(上櫃代號4529)董事長沈瑋，涉嫌用無法取得專利的GPS技術作價，從淳紳公司旗下拿走大部分子公司TPHK持股，然後再以「電池包專利權」等不合常規的交易、特別獎金等名目，掏空淳紳4.8億元，又不在財報上揭露董事報酬，涉嫌違反《證交法》特別背信等罪，檢調4日兵分12路搜索，並約談沈瑋夫妻等12人。

淳紳公司的電動車品牌曾參與法蘭克福、香港與上海車產，2017年在台舉辦「Thunder Power」品牌發表會，宣布首款作品 Sedan房車自245萬起，也曾和桃園市政府簽定合作意向書。

檢調獲報，原來淳紳的董事長沈瑋等公司高層，原本有向經濟部智慧財產局申請GPS專利技術，但遭駁回，沈瑋等人卻在2015年間，拿著這個不具專利的技術作價，入股淳紳子公司TPHK(Thunder Power Hong Kong Limited，香港昶洧公司)，，讓沈瑋沒出任何錢，就從淳紳公司手中，吃下TPHK公司過半股權，然後又另涉1個中間公司，宣布不再受控於淳紳，也就是讓TPHK不用再併入淳紳財報。

▲淳紳曾舉辦品牌發表會，透露台灣本土電動車要價245萬起。（資料照／記者張慶輝攝）

2015年至2019年間，沈瑋等公司高層陸續把淳紳公司的研發成果等資產，移轉到TPHK，接著再安排淳紳公司向TPHK採購「電池包專利使用權(約1.5億元)」、「代理銷售電動轎跑車(約1.4億元)」、「採購零組件(約1.3億元)」等，不合營業常規的交易，使淳紳公司大量資金流向TPHK，另外以特別獎金等名目，套取淳紳公司6000萬元資金，卻又不在股東會年報上揭露相關董事薪酬。

台北地檢署檢察官陳照世懷疑沈瑋等人涉嫌違反關係人交易、隱匿財報、以及特別背信等《證交法》重罪，4日指揮調查局台北市調處，兵分12路，搜索並約談沈瑋、沈妻沈周令熊、沈的女婿張子洋，以及淳紳董事陳明煒、劉璧維、以及公司財會稽核等主管共12人到案。

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