仿日排除陸「肛拭子」？　陸委會：透過既有溝通機制向對岸反應

▲大陸「肛拭子」未來將成為常態檢疫。（圖／翻攝自微博）

記者任以芳／台北報導

防堵疫情，大陸成為全球獨家採用「肛拭子」的新冠肺炎篩檢方式，也就是所謂的「肛篩」。最新消息指出，北京將豁免南韓民眾赴陸「肛拭子」檢測。未來，國人是否也能成為此類檢查的排除對象？對此，陸委會主委邱垂正指出，目前沒有收到赴陸國人相關反應，如果外界有相關需求，本會將與疫情指揮中心做討論，透過既有溝通機制做相對反應。

大陸「肛拭子」讓許多入境大陸的外國旅客感到十分羞恥，日本政府更出面向北京當局喊話，認為這類檢測方式會造成日人內心極大痛苦，希望能將日本人排除在肛篩對象之外。

據了解，繼北京後，包括上海等多個城市也開始對部分入境旅客採「肛拭子」檢測，未來即將成為入境大陸的常態化之一的檢疫方式。目前，往返兩岸台商、台青、駐陸記者對於這項檢查也十分「為難」，希望能避免這類檢疫。

▲陸委會發言人邱垂正 。（圖／記者任以芳攝）

對此，陸委會發言人邱垂正指出，「目前沒有收到國人赴陸相關問題的反應。」如果外界有相關的建議或意見，我們會跟指揮中心來進行研議。並且在記者會上主動關心，是否有駐陸記者有類似困擾，如果有也可以和指揮中心透過既有的溝通聯繫機制，向對岸來反應。

為求新冠病毒核酸檢測準確，北京市自1月中旬以來，對入境人員實施「21+7」，總計28天的集中隔離醫學觀察和自主健康管理，並將原本高風險地區排查才有的「肛拭子」採樣，陸續用在入境集中隔離人員身上。

不過，據《ETtoday新聞雲》北京特派員實地瞭解，從北京入境的隔離人員，可採糞便取樣方式，替代肛拭子檢測。不過得依照居住隔離飯店規定，未來赴陸台灣民眾必須做好心理準備，面對讓人「害羞」的檢疫。