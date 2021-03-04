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「肛篩」太嚇人！陸同意南韓旅客「自己挖」替代「直接來」

▲▼肛拭子。（圖／翻攝自微博）

▲大陸對入境旅客進行「肛拭子」採樣。（圖／翻攝自微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸對入境旅客進行「肛拭子」採樣，引起許多外國旅客的擔憂。南韓外交部2日表示，中方檢疫人員將不對入境的南韓公民直接實施「肛拭子」採樣，改由旅客本人親自提供糞便樣本取代。

根據《韓聯社》報導，中方對外國人實施「肛拭子」檢測的規範，引起了許多旅華韓人的不滿，兩國為此達成了由本人親自採樣的折衷方案。

南韓外交部發言人崔泳杉表示，南韓公民入境中國時，可自行動手採樣提交糞便樣本，不用由檢疫人員直接進行採樣。

事實上，對於不願被「肛篩」的旅客，陸方已有提供替代方案，《ETtoday新聞雲》記者2月抵達北京時，就曾被陸方檢疫人員要求進行「肛拭子」檢測，但經過詢問後，對方表示也可用「採集糞便」的方式替代，只是必須自行採樣，將糞便裝入「糞便檢體收集盒」。

▼檢疫人員提供「糞便檢體採集盒」，讓旅客自行採樣。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼北京集中隔離點解除隔離前，進行核酸檢測。（圖／記者陳政錄攝）

另外，陸方檢疫人員也透露了「肛拭子」採樣的細節，受檢者必須側躺、抬起臀部，讓檢疫人員使用長棉籤進行兩次「侵入式」的採樣，「插進去兩、三公分，轉個兩圈再拔出來。」

檢疫人員還說，對他們來說，比起化驗旅客自行採集的糞便，直接進行「肛拭子」採樣較為快速方便，只是一般旅客多還是偏向選擇自行採樣。

至於為何要進行「肛拭子」採樣，大陸疾控中心的專家表示，對一些無症狀感染者或輕症感染者來說，感染後病情恢復得很快，可能3至5天咽部核酸就檢測不到了，所以增加「肛拭子」檢測能夠提高檢出率，減少漏診。

▼只要交出糞便樣本，就可以替代「肛拭子」採樣。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼北京集中隔離點解除隔離前，進行核酸檢測。（圖／記者陳政錄攝）

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