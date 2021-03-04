不甩美日抗議？泰晤士報：中國將強制所有入境者做「肛拭子」篩檢

▲大陸聲稱肛拭子篩檢法可以提高準確率。（圖／記者陳政錄攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

新冠肺炎疫情持續在全球蔓延，大陸最近正推行一種名為「肛拭子」的新冠肺炎篩檢方式，原本僅針對入境北京上海等部分城市的重點旅客施行，不料4日有外媒報導，大陸已經開始強制所有外國旅客進行此種篩檢方法，引起國際社會關注。

根據英國《泰晤士報》3日報導，北京政府聲稱此種篩檢方法可以有更高的準確性，目前在北京以及上海已經設有相關的測試中心，會強制所有入境旅客實施篩檢。

先前雖然對於必須篩檢的依據不明瞭，但有從日本飛抵遼寧大連、從歐洲飛抵陝西西安，和從西班牙飛抵天津的旅客，分別表示他們在入境時曾接受過該種篩檢方法。

據悉，「肛拭子」篩檢法是使用棉棒插入肛門2至3公分深處後，開始旋轉棉棒數次，藉此採集新冠肺炎檢體的方法。上海市公共衛生臨床中心教授盧洪洲受訪時曾說明，通過肛拭子塞檢法可以比通過上呼吸道演本檢測更加敏感與準確，且兩種篩檢法相比，前者更可以減緩在採檢過程中帶來的不舒適感。

不過，這種篩檢方法備受爭議，先前就有日本入境中國的旅客因為接受篩檢而感到十分痛苦，後續更讓日本政府出面，通過日本駐北京大使館發出希望可以撤銷對於日本入境旅客的肛拭子篩檢，並認為「這種測試方法在全球各地都未被證明是正確的」。

美國媒體日前也曾報導，美國部分駐中國外交官因被迫接受肛門採檢進行核酸檢驗（PCR）而深感不滿，對此美國國務院表示，他們已向中國外交部提出抗議，並告知駐中國外交官，他們可以拒絕此項測試。