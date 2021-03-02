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肛拭子令日本人精神上痛苦　陸外交部：會根據疫情科學動態調整

▲▼北京集中隔離點解除隔離前，進行核酸檢測。（圖／記者陳政錄攝）

▲大陸肛拭子採集只對重點人群使用。（圖／記者陳政錄攝）

記者鄭思楠／綜合報導

日本內閣官房長官加藤勝信3月1日稱，東京已要求北京不要對入境中國的日本公民做肛拭子測試。他表示，這是由於大使館接到部分日本人自稱「精神上痛苦很大」的反映意見。中國外交部回應稱，會根據疫情變化，按法律法規，科學動態調整相關防疫措施。

《共同社》援引日本內閣官房長官加藤勝信的話報導，日本政府已通過日本駐北京大使館發出相關請求，但目前還未收到關於測試方法變更的回覆。他稱，為了免除日人接受相關檢測「將繼續努力」。

加藤勝信在記者會上稱，東京將繼續呼籲北京不要對日本公民採取肛拭子測試的做法，「這種測試方法在全球各地都未被證明是正確的。」

俄衛網3月1日稱，許多在北京的日本僱員批評中國使用肛拭子測試新冠病毒稱，這是侮辱人和侵犯人權、尊嚴的行為。

中國外交部發言人汪文斌回應表示，中方根據疫情形勢變化，按照相關法律法規，科學動態調整相關防疫措施；具體情況請日方向中方主管部門詢問。

針對為什麼要採用肛拭子檢測法，北京佑安醫院呼吸與感染疾病科副主任醫師李侗表示，研究發現，一部分感染者糞便或肛拭子核酸陽性的持續時間比上呼吸道持續時間更長，「增加肛拭子核酸檢測能夠提高感染者檢出率，減少漏診。」目前，肛拭子採集只對重點人群使用。

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