陸「肛拭子」成新常態　上海跟進北京檢測規定

▲肛拭子。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

新冠肺炎持續延燒，大陸獨家推出的「肛拭子」篩檢，成為熱議話題。據陸媒報導，繼北京後，包括上海等多個城市也開始對部分入境旅客採肛門拭子檢測。

為求新冠病毒核酸檢測準確，北京市自1月中旬以來，對入境人員實施「21+7」，總計28天的集中隔離醫學觀察和自主健康管理，並將原本高風險地區排查才有的「肛拭子」採樣，陸續用在入境集中隔離人員身上。不過，據《ETtoday新聞雲》特派員實地瞭解，從北京入境的隔離人員，可採糞便取樣方式，替代肛拭子檢測。

不過，據《環球時報》報導，除了北京，近期一些地方也開始對部分境外入境旅客採肛拭子檢測，包括上海。

一名了解防疫政策的人士表示，上海的肛拭子檢測並非針對所有入境人員，而是根據具體情況綜合判斷，包括旅客的健康狀況、同航班人員的核酸檢測情況，或是否途經疫情嚴重的國家。

這名人士進一步舉例，同一航班若多於5人的核酸檢測結果呈陽性，則首次檢測呈陰性的人員，在間隔第一次採檢的24小時後，需再次採集鼻咽拭子、肛拭子、血液和痰液的全套樣本送檢。

▲北京首都機場入境檢疫。（圖／記者陳政錄攝）

目前，曾接受過肛拭子檢測的旅客航程包括，從日本飛抵遼寧大連、從歐洲飛抵陝西西安，和從西班牙飛抵天津。

至於為何要在有口、鼻拭子的基礎上，增加肛拭子採樣？《央視》報導曾引述北京疾控專家說法解釋，對一些無症狀感染者或輕症感染者來說，感染後病情恢復得很快，可能3至5天咽部核酸就檢測不到了，所以增加肛拭子核酸檢測能夠提高檢出率，減少漏診。