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新店寶高智慧園區將公告招商　侯友宜：讓新北成為安商宜商溫暖城

▲新店寶高智慧園區將公告招商 侯友宜：讓新北成為安商宜商溫暖城。（圖／新北市經發局提供）

▲新店寶高智慧園區將公告招商，侯友宜：讓新北成為安商宜商溫暖城。（圖／新北市經發局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府睽違19年，耗資41億元，自行規劃興建的寶高智慧產業園區即將完工，招商作業也同步展開。日前於新北市政府舉辦前導招商說明會，超過100家的企業報名參加，現場互動踴躍，企業多期待進駐新店嶄新的產業園區，透過智慧化的完善園區規劃與產業合作，與新北市政府一起，攜手打造新北智慧科技城的重要里程碑。

新北市長侯友宜4日前往新店寶高智慧園區視察工程進度，慰問辛苦的工程人員，感謝大家這兩年來辛苦的投入工程，讓廠商及時進駐新北智慧園區生產及發展，共同建立新北市企業的安心與安商投資環境。侯友宜說，新北市鄰近雙空港、雙海港與首都都會圈，人口超過403萬，具備產經地理區位優勢，對內是北台灣提供產業分工與串連布局機會的核心腹地，對外可快速鏈結國際、有效汲取全球生產資源與市場，絕對是投資台灣最重要的產業中樞。

▲新店寶高智慧園區將公告招商 侯友宜：讓新北成為安商宜商溫暖城。（圖／新北市經發局提供）

▲新北市政府經發局近期將辦理寶高智慧產業園區第1期第一階段公告招商。

侯友宜表示，新店寶高智慧產業園區位於新北市串連各重要產業聚落的關鍵位置，園區鄰近捷運系統（新店線）、高速公路及快速道路，便捷的交通路網，能快速鏈結南港軟體工業園區、中和數位產業聚落、桃園亞洲矽谷、新竹科學園區及台中精機科學園區等重要科技產業聚落，寶高智慧園區的啟動，將成為串聯北台灣高科技產業園區的重要樞紐，啟動台灣產業發展的重要引擎。

寶高智慧產業園區共分為2期，第1期興建一幢地下2層、地上7至9層的三棟式建築物，具備國際級的建築設計、銀級智慧建築及黃金級綠建築等重要指標元素，提供72個廠房單元、5個研發中心及育成中心單元，同時提供工作者需要的托育中心、餐廳、便利商店等生活服務設施及產業需要的檢測、實驗場域及金融服務等支援性設施，機能完善而且完整。

▲新店寶高智慧園區將公告招商 侯友宜：讓新北成為安商宜商溫暖城。（圖／新北市經發局提供）

▲新北市長侯友宜視察寶高智慧園區工程進度。

侯友宜說，我們了解企業希望在新北紮根發展的需求，除了這次的寶高園區1期以外，目前已著手進行寶高園區2期4.8公頃開發規劃，與第1期4.1公頃合計達8.9公頃。第一期預計可創造128億產值並帶動9,600個就業機會，引進智慧製造、金融科技（Fintech）、5G、數位科技、XR、綠能及智慧電動車等未來產業，一起在新店寶高智慧園區深耕茁壯。

經發局表示，近期將辦理寶高智慧產業園區第1期第一階段公告招商，預計釋出72個標準廠房、餐廳與便利商店2個公共服務設施單元，期能提供數位健康、AI應用、資通訊及雲端運算等產業進駐，並提供部分空間供未登記工廠及中小企業申租，協助企業轉型升級再發展；租期最低5年，最高10年，並可續租2次，機會難得，請大家密切留意經發局網站公告。

▲新店寶高智慧園區將公告招商 侯友宜：讓新北成為安商宜商溫暖城。（圖／新北市經發局提供）

▲侯友宜前往新店寶高智慧園區視察工程進度，慰問辛苦的工程人員。

經發局說，後續將針對智慧城市發展基地（含檢測中心、實驗場域、研發中心及育成中心等）進行第二階段招商，歡迎企業踴躍申請進駐寶高智慧產業園區，招標文件及詳情請至「新北市政府經濟發展局」官方網站下載查詢，電話洽詢：02-2960-3456分機5482至5485。

▲新店寶高智慧園區將公告招商 侯友宜：讓新北成為安商宜商溫暖城。（圖／新北市經發局提供）

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