▲垃圾換黃金！福容福隆推綠色行動旅遊，環保淨灘送500元購物金。（圖／福容大飯店福隆提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

台灣東北角連續五年獲得世界百大綠色旅遊目的地殊榮，除了擁有得天獨厚的天然環境，與大眾運輸及自行車的減碳旅遊，位於轄區內的福容大飯店福隆也致力推動低碳的住宿環境，成功獲得碳盤查認證及綠色環保旅店標章。福容飯店推出環保旅人住房方案，入住時只要淨灘撿滿一袋垃圾，就能夠換取500元飯店購物金，直接讓垃圾變黃金！

福容福隆店表示，即日起至3月29日止，福容大飯店福隆推出「環保旅人」住房方案，兩人成行只要3500元，搭配平日住房再升等海景房，客房內除了不提供備品外，轉而放置垃圾袋與夾子，邀請客人一起到海邊淨灘，只要蒐集滿一袋的垃圾量，就能兌換500元的飯店購物金，不論餐飲、休閒消費等，都可以直接折抵。

▲自行車無痕旅遊。

另外，除了淨灘要身體力行外，專案內配合低碳旅遊目標，提供自行車及台灣好行搭車攻略，讓旅客可以踏上公路看遍東北角的美景，跨上龍門吊橋欣賞雙溪河的美景，亦或是穿越舊草嶺隧道遇見龜山島的狀況山海一色，或是登上台灣好行來到鼻頭角步道，來福隆體驗一場不一樣的環保旅遊。

福容大飯店福隆店也推出福隆溫泉旅遊一日遊專案，搭配自行車路線，單人成行只要999元起，就可以騎乘單車暢遊東北角，回到飯店後可先至百坪空間的溫泉浴場放鬆身體，再享用主廚特製叻沙火鍋，騎乘的路上也不用擔心肚子餓，飯店也貼心準備了隨身補充包，讓您隨時補充能量！

▲福隆海洋溫泉大眾湯。

如果想要樂活輕鬆一點，也可以選擇「與山有約，甜湯之旅」方案，漫步在百年時光的草嶺古道中，登高遠眺龜山島的壯麗景色，下山後到海洋溫泉洗淨一番，帶著輕鬆身心到海景咖啡廳品嘗精緻下午茶，來場午後的愜意時光，專案價也只要559元起，讓您來福隆泡溫泉，千元有找，輕鬆享樂！

▲主廚特製「叻沙火鍋」套餐。

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