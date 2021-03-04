尪感謝她當家庭主婦！每月主動上交家用　「1年爽賺550萬」網羨慕

▲一名26歲的家庭主婦光靠丈夫給的家用，一年就爽賺約20萬美金。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／編譯

許多家庭主婦在收到丈夫給的家用後，往往會為了家庭而讓自己過得緊巴巴的，但TikTok一名自稱Mrs的用戶卻是個例外，她在新婚一年後，竟從丈夫給她的家用中賺了約20萬美金，讓網友們直呼羨慕。

據《太陽報》報導，Mrs表示，26歲的她在結婚後就成為了一名家庭主婦，丈夫為了答謝她盡心照顧家裡，每個月都會將一些錢轉到她的賬戶。這位家庭主婦也大方秀出她的銀行存款截圖，可見她已存有19萬1565.11美元（約新台幣550萬元），還評論說，待在家一年有這樣的收穫「還不錯」。

影片曝光後，成千上萬的網友紛紛湧入觀看，並表達了他們對Mrs的生活感到十分羨慕，有人寫道，「看到你實現了我的夢想讓我感到很難過」、「把我介紹給他的朋友們，別害羞姐姐」、「真不錯，因為不是每個人都能享有這個特權」。

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