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社會 社會焦點 保障人權

行車紀錄器錄下「咿喔」聲！人妻嬌喊：不准弄到裡面　他一聽綠炸

車震。（圖／達志／示意圖）

▲新竹人妻與小王車震，呻吟聲全被行車紀錄器錄下，老公一聽氣炸。（圖／達志示意圖）

記者陳韻如／新竹報導

新竹人夫阿義（化名）在幫妻子小君（化名）洗車時，意外從行車紀錄器發現妻子與不明男子在車上發生性行為的聲音，其中小君還嬌喊，「你看整個褲子都濕了」、「不准弄到我的裡面」，讓阿義當場氣炸找小君對質，但沒想到小君卻乾脆直接喊離。阿義不甘被戴綠帽，氣得對小君提告求償，但因已超過2年追訴期，遭到法官判決敗訴。

阿義控訴，他與小君結婚8年，有2名孩子，但小君卻在第2名孩子後要求外出工作，並且要買新車通勤，而他也表示尊重並同意。然而，小君外出工作半年後，就開始藉口工作的需要開車外出，而當他詢問去向時，卻遭到小君怒目以對，還怨他管太多，讓他自此之後只能任由小君開車外出。

阿義表示，2018年10月初，他見小君忙於工作而沒有時間洗車，於是主動幫忙清潔，因車上有行車紀錄器，他好奇之下開機撥放，但沒想到，傳來的卻是小君與不明男子的呻吟聲及曖昧對話。過程中，小君嬌喊，「不要再弄他，你看整個褲子都濕了内褲都濕了，你自己摸」、「下次請你紿我帶套，不准給我這樣子，弄到我的裡面，也不能弄到我的嘴巴裡面！」阿義才驚覺遭戴綠帽。

阿義當下氣得找小君質問，孰料，小君卻一副無所謂的樣子，還表示，「既然都被發現了，我可以什麼都不要，只要能離婚就好」，2人於是在2018年10月間正式離婚。

不過，阿義事後仍不甘心，認為小君根本不覺得自己有錯，讓他每每想到這件事，就會痛徹心扉，數度瀕臨崩潰，最終憤而對小君提告求償。

然而，法官在審理期間發現，阿義抓包小君偷吃時間是在2018年10月，但卻一直到2020年才提出告訴，早已超出了2年的請求時效，因此即便證據明確，但法官最終仍判阿義敗訴。全案可上訴。

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