　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

女員工想玩八爪椅…揪老闆加購「熱感潤滑液」！正宮抓包崩潰

車震。（圖／達志／示意圖）

▲人夫偷吃女員工，正宮抓包崩潰對小三提告。（圖／達志示意圖）

記者陳韻如／高雄報導

高雄人夫阿奕（化名）與公司女職員小君（化名）發生婚外情，2人二度車震，還互傳曖昧對話，內容更提到要買八爪椅，甚至要加購「熱感潤滑液」。正宮抓包後，氣得對小君提告求償，最終獲賠4萬元。

正宮指控，小君身為阿奕的下屬，明知道阿奕已婚，卻仍與之發展不正常的互動關係，還疑似與阿奕2度大搞車震，並互相傳送曖昧對話，破壞了她的婚姻圓滿及幸福，讓她相當崩潰，最終憤而對小君提告求償。

不過，小君到庭否認正宮指控，辯稱她跟阿義的對話都是開玩笑，2人也沒有車震，且她一直以為阿奕並未與正宮登記結婚，因此拒絕賠償。

法官審理時勘驗2人對話，發現小君曾傳送，「你這樣保護我我好愛你」、「每次孤單的時候你都不在我身邊」等語給阿奕。另外，小君還說，「我喜歡海裡的動物」，而阿奕見狀還不斷猜測，「鯊魚、海葵」，小君都回應，「喜歡」。

然而，當阿奕提到「八爪椅」時，小君則回應，「「喜歡，我沒用過啦不知道阿，不然來訂一下就這麼決定了，沒用過嘛，來用看看加購熱感潤滑液，加購熱感潤滑液你覺得勒，不需要啦，你有我就很濕」等。

法官認為，小君在阿奕公司上班，也看過阿奕與小孩的合照，且阿奕的社群軟體上也放著該照片，而小君用社群軟體跟阿奕聯繫，不可能不知道阿奕是有家室的人，因此認定2人姦情，而至於車震部分，正宮無法提出有利證據，法官最終判小君須賠償正宮4萬元。

【更多新聞】

全台最長姓名！25字自己念都卡詞　「神祝福的小心肝」現身回應了

懷疑同居女友劈腿！台南男「拔釘器狠敲頭」　她顱骨骨折驚喊：救命

日月潭水位驟降！史上最大尾「鰱魚王」落網　漁民捕獲嗨爆

ET快訊
快訊／福原愛爆出軌！　過夜小王全被拍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

忘了打胰島素...　男開車途中「眼前一片黑+天旋地轉」急送醫

不斷出包！27歲警被封「所長殺手」　查正妹個資害慘長官

綁匪租屋跟監當肉票鄰居！2度裝GPS　中彈至死「上膛槍不離手」

女員工想玩八爪椅…揪老闆加購「熱感潤滑液」！正宮抓包崩潰

快訊／連千毅又有事了！嗆退貨網友：黑衣人送發財金　判拘60天

嘉義富商被擄畫面曝！綁匪身體超虛　30kg千元鈔竟扛不動

台中警用機車停等紅燈被擊落　騎士趕上班剎車不及追撞釀2傷

國道3號後龍段火燒車！4女倉皇逃生　轎車10分鐘成廢鐵

寧坐牢也不願13輛超跑名車被拍賣　博弈大亨獄中籌1.5億全部贖回

快訊／家屬見屍喊冤！19槍轟爆嘉義綁匪　控警：沒開槍卻被直接打死

女友惡整穿火辣爆乳裝單獨出門！ 法國男友狂塞衣怒吼：只能給我看

警持槍圍捕影片曝！連轟20多槍 綁匪「美術館附近中彈」身亡

「圍棋女神」黑嘉嘉14秒床片曝光！　吻聲全被拍…掌鏡男命令：親我一下

BMW違停陸配婦起底！陪酒當小三　人夫不付父喪葬費買4千萬車房給她

鍾漢良遇譚松韻就踢鐵板！　洞房夜要「體面」..結果不給親唷

好心收留1個月...李嫌背叛擄富商　警圍捕連轟19槍！綁匪中彈身亡

BMW貴婦違停「腿夾反抗」警崩潰！最新側拍片大逆轉：嘴砲男最可惡

高雄仁武15cm雞肉串「只要10元」　老饕爆買一大袋：冷掉也好吃！

BMW被拖吊！違停貴婦肉身阻攔　辱罵警＋抓臉插眼遭辣椒水制伏

蕭敬騰恥度破表！穿黑魔女裝現身西門町　玖壹壹笑瘋：你節目好好玩XD

忘了打胰島素...　男開車途中「眼前一片黑+天旋地轉」急送醫

不斷出包！27歲警被封「所長殺手」　查正妹個資害慘長官

綁匪租屋跟監當肉票鄰居！2度裝GPS　中彈至死「上膛槍不離手」

女員工想玩八爪椅…揪老闆加購「熱感潤滑液」！正宮抓包崩潰

快訊／連千毅又有事了！嗆退貨網友：黑衣人送發財金　判拘60天

嘉義富商被擄畫面曝！綁匪身體超虛　30kg千元鈔竟扛不動

台中警用機車停等紅燈被擊落　騎士趕上班剎車不及追撞釀2傷

國道3號後龍段火燒車！4女倉皇逃生　轎車10分鐘成廢鐵

寧坐牢也不願13輛超跑名車被拍賣　博弈大亨獄中籌1.5億全部贖回

快訊／家屬見屍喊冤！19槍轟爆嘉義綁匪　控警：沒開槍卻被直接打死

中信兄弟上半季門票開賣　熱區假日票價550元

國民黨團委員會協調陷僵局　鄭麗文請辭黨團書記長

中國大推疫苗外交？　政協發言人郭衛民：說明安全性和有效性

2021新的一年人際關係會一路狂飆嗎？來測看看妳的人際運勢如何？

Nissan Sentra行李廂「拉柄」有何用？自帶夜光效果的救命設計

林淑芬質疑跑票再犯停權效期　中評會：指本屆立委任內

《永生戰》與韓同步4／15上映確定了！　最新劇照公開

NBA放寬限制！雙向合約球員可打季後賽　勇士、熱火等隊皆受益

快訊／荷蘭「新冠檢測中心」附近驚傳爆炸！　窗戶震到碎裂

巴拉圭媒體贈蔡英文「友誼英雄獎」　成首位獲該奬外國人士

反應超快！壯男右腳靠機車拉筋 愛車「驚險飄移」下秒箭步神救回

社會熱門新聞

她背COACH包在台北大學散步　遭壯男「搶劫＋拖行」

趙駿亞施暴美法院判刑入獄16個月　恐怖情人起底

BMW違停貴婦起底！陪酒當小三...人夫撒4千多萬包養

綁匪兒認屍畫面曝！勒贖金流凍結查扣逾千萬

即／19槍轟爆嘉義綁匪　家屬見屍喊冤：被直接打死

老公出境一飛消失　妻守18年活寡

台積電女騎士搬到台南　開導航鬼打牆

警開槍現場影片曝　嘉義綁匪中彈

高雄槍戰惡匪卡彈！幹員還原19槍懸命瞬間

台中恐怖車禍！大貨車撞倒單車男再輾斃

屏東驚見塑膠袋裝棄嬰！夜丟路邊徘徊鬼門關

「所長殺手」私吞7萬　又被爆記正妹車牌濫查百筆個資

台北男夜店帶2女回家　她被餵FM2遭性侵

工業氮氣填充「知名寶寶米餅」　老闆：我只在意成本

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

大學生「擠爆欄杆」集體墜樓7死　驚悚影片曝

《少林足球》大師兄74歲老態曝光　悼念吳孟達

翁立友雞排妹「真相片」遭兜售500萬！

她背COACH包在台北大學散步　遭壯男「搶劫＋拖行」

媳婦不願守活寡...公公霸氣喊：我扛！

趙駿亞施暴美法院判刑入獄16個月　恐怖情人起底

《天之驕女》片尾曲被譙難聽 主唱回應了

快訊／日媒爆福原愛、江宏傑協議離婚！

BMW違停貴婦起底！陪酒當小三...人夫撒4千多萬包養

峮峮胖太多「擠出一大團肉」　粉絲嚇歪：騙人！

綁匪兒認屍畫面曝！勒贖金流凍結查扣逾千萬

遭婆婆霸凌！她帶子離家…收「拋棄繼承信」

撒基努妻車內「被翻出保險套」！

趙駿亞爆施暴在美坐牢　公司看新聞才知

剛出生被丟！汪長成34KG巨萌神獸

更多

最夯影音

更多
女友惡整穿火辣爆乳裝單獨出門！ 法國男友狂塞衣怒吼：只能給我看

女友惡整穿火辣爆乳裝單獨出門！ 法國男友狂塞衣怒吼：只能給我看
警持槍圍捕影片曝！連轟20多槍 綁匪「美術館附近中彈」身亡

警持槍圍捕影片曝！連轟20多槍 綁匪「美術館附近中彈」身亡

「圍棋女神」黑嘉嘉14秒床片曝光！　吻聲全被拍…掌鏡男命令：親我一下

「圍棋女神」黑嘉嘉14秒床片曝光！　吻聲全被拍…掌鏡男命令：親我一下

BMW違停陸配婦起底！陪酒當小三　人夫不付父喪葬費買4千萬車房給她

BMW違停陸配婦起底！陪酒當小三　人夫不付父喪葬費買4千萬車房給她

鍾漢良遇譚松韻就踢鐵板！　洞房夜要「體面」..結果不給親唷

鍾漢良遇譚松韻就踢鐵板！　洞房夜要「體面」..結果不給親唷

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面