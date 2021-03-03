女員工想玩八爪椅…揪老闆加購「熱感潤滑液」！正宮抓包崩潰

▲人夫偷吃女員工，正宮抓包崩潰對小三提告。（圖／達志示意圖）

記者陳韻如／高雄報導

高雄人夫阿奕（化名）與公司女職員小君（化名）發生婚外情，2人二度車震，還互傳曖昧對話，內容更提到要買八爪椅，甚至要加購「熱感潤滑液」。正宮抓包後，氣得對小君提告求償，最終獲賠4萬元。

正宮指控，小君身為阿奕的下屬，明知道阿奕已婚，卻仍與之發展不正常的互動關係，還疑似與阿奕2度大搞車震，並互相傳送曖昧對話，破壞了她的婚姻圓滿及幸福，讓她相當崩潰，最終憤而對小君提告求償。

不過，小君到庭否認正宮指控，辯稱她跟阿義的對話都是開玩笑，2人也沒有車震，且她一直以為阿奕並未與正宮登記結婚，因此拒絕賠償。

法官審理時勘驗2人對話，發現小君曾傳送，「你這樣保護我我好愛你」、「每次孤單的時候你都不在我身邊」等語給阿奕。另外，小君還說，「我喜歡海裡的動物」，而阿奕見狀還不斷猜測，「鯊魚、海葵」，小君都回應，「喜歡」。

然而，當阿奕提到「八爪椅」時，小君則回應，「「喜歡，我沒用過啦不知道阿，不然來訂一下就這麼決定了，沒用過嘛，來用看看加購熱感潤滑液，加購熱感潤滑液你覺得勒，不需要啦，你有我就很濕」等。

法官認為，小君在阿奕公司上班，也看過阿奕與小孩的合照，且阿奕的社群軟體上也放著該照片，而小君用社群軟體跟阿奕聯繫，不可能不知道阿奕是有家室的人，因此認定2人姦情，而至於車震部分，正宮無法提出有利證據，法官最終判小君須賠償正宮4萬元。

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