　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

20歲兒子背後環抱母親！眼神邪惡「妳身材真好」　她崩潰PO文求救

▲男女,戀愛,男孩,感情,男人,父子,男友。（圖／翻攝自pixabay）

▲大陸一母親上網爆料稱，自己兒子疑似有戀母情結。（示意圖／翻攝自pixabay，並非新聞當事人）

記者鄭思楠／綜合報導

戀母情結真實上演！大陸一名母親近日因為兒子的越線行為，困擾不已，她自稱，兒子已經20歲了，還常常要和自己抱抱。本來這名母親沒有多想，但是最近，她沒穿內衣在廚房煮晚餐，竟然被兒子從後面環抱住，下秒對方的話更讓她覺得恐怖，「媽媽妳身材真好。」

據陸媒報導，小雲（化名）是一位很溫柔的母親，老公是一名武警，常年駐扎在基地，一年只回家一次。所以，兒子出生後，一直是小雲帶的。

小雲說，兒子從小就很懂事，就是被自己寵的生活自理能力差一些，上大學後，老公有一次一起送孩子去學校，看見兒子的杯子隨意放在一邊，就狠狠的呵責了幾句，從那以後兒子就開始故意躲避父親，之後每次回家，就特別粘著自己。

現在，兒子已經20歲了，還常常要和媽媽抱抱，小雲察覺到孩子不對勁，就帶孩子去諮詢心理醫生。檢查結果顯示，兒子得了中度憂鬱症。

從那之後，小雲對兒子更是小心翼翼，可是暑假發生了一件事，讓她覺得事情沒那麼簡單。當天，小雲下班回家後，發現自己的內衣被動了，那時家裡只有兒子。

之後，在廚房做晚餐的時候，她甚至察覺兒子的目光甚至有點邪惡，「因為是夏天，穿的比較薄，而且沒有穿內衣。」

沒想到，兒子下秒突然從後邊抱住小雲，還說媽媽的身材真好。她睡覺前洗澡，甚至還被兒子悄悄打開一條門縫。小雲事後說，其實當時真想狠狠給兒子一巴掌，可是擔心他的憂鬱症，後來睡覺都是帶著眼淚。

看完小雲的描述，大多數網友都一面倒怒罵，「這都是妳自己造成的，過於溺愛孩子」、「從來沒有制止兒子的越線舉動，難怪」。不過，也有網友質疑真實性，稱根本是創作文，「越看越覺得像編出來的故事。」

ET快訊
福原愛辛酸現況曝光！　閨蜜怒：她在台灣每天哭
福原愛還原「過夜現場」不認出軌　喊話江宏傑
快訊／福原愛再曬「親筆信」道歉江宏傑
日本律師搖頭「福原愛就是出軌」　走錯這1步成鐵證

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

仿日排除陸「肛拭子」？　陸委會：透過既有溝通機制向對岸反應

妻子與丈夫吵架後手指痙攣成「雞爪」　醫生：氣到中毒了

陸紀念辛亥革命110週年　陸委會呼籲「拒統戰活動」

20歲兒子背後環抱母親！眼神邪惡「妳身材真好」　她崩潰PO文求救

「肛篩」太嚇人！陸同意南韓旅客「自己挖」替代「直接來」

陸政協會議開幕式　手語版「義勇軍進行曲」首度全球直播

「愛國者治港」寫入政協報告　汪洋：2021年聚焦十四五

不甩美日抗議？泰晤士報：中國將強制所有入境者做「肛拭子」篩檢

外形酷似上海名產「蝴蝶酥」　全球最大天文館6月試營運

快訊／汪洋工作報告未提「一國兩制」　要中華兒女共謀統一

又傳離婚！日媒爆福原愛「出軌過夜小王」　江宏傑再駁婚變：不認識那男的

19槍轟嘉義綁匪！家屬見屍喊冤　控警方：沒開槍卻被直接打死

那個比較漂亮！3歲萌弟想換媽媽 要路邊小姐姐...網：爸開心的呢

許維恩認愛小7歲王家梁！　大方公開：希望得到大家祝福

徐乃麟自認「出道40年從不逾越」　和女藝人保持距離...除了張文綺！

全台最長姓名！25字怎麼念都卡詞　神祝福的小心肝：盼自己更有耐性

小公貓「奶音喵喵」無辜臉討摸　威力太強飼主喊：想一輩子在家

壯男買「啤酒+甩炮」55元嫌貴！　趁老翁轉身狠甩拳重擊劃傷耳朵

愛心筆詐騙！28歲嫌捧大鈔燦笑 進階教戰手則曝「一輩子見一次」

大膽偷車？外送員取餐未拔鑰匙　竊賊當面騎走...她怒罵：有病喔？

仿日排除陸「肛拭子」？　陸委會：透過既有溝通機制向對岸反應

妻子與丈夫吵架後手指痙攣成「雞爪」　醫生：氣到中毒了

陸紀念辛亥革命110週年　陸委會呼籲「拒統戰活動」

20歲兒子背後環抱母親！眼神邪惡「妳身材真好」　她崩潰PO文求救

「肛篩」太嚇人！陸同意南韓旅客「自己挖」替代「直接來」

陸政協會議開幕式　手語版「義勇軍進行曲」首度全球直播

「愛國者治港」寫入政協報告　汪洋：2021年聚焦十四五

不甩美日抗議？泰晤士報：中國將強制所有入境者做「肛拭子」篩檢

外形酷似上海名產「蝴蝶酥」　全球最大天文館6月試營運

快訊／汪洋工作報告未提「一國兩制」　要中華兒女共謀統一

《婆婆》勇兔熱戀書偉「過年見家長」　不排斥先有後婚

10券商「主機共置缺失」遭罰　永豐金、國泰、康和被罰144萬最重

范玉禹控球老毛病　吳俊良：好壞太明顯

蕾絲小褲+黑絲被噴「嘉明」！美魔女一聞險昏倒　直接拎到警局

摸黑偷別人家20萬隻蜂來配種　高雄蜂農搬上車下秒就被逮

單身注意！桃花正旺星座TOP4　白色情人節前脫單有機會

理財周刊／財報月風格切換　輕科技重疫情受害股

范怡文疫情「無緣見證兒子婚禮」　樂享單身生活：是我現在想要的

最多60道菜色！盤點5家星級飯店中餐吃到飽　學生銀髮族再享優惠

東奧資格賽重啟還有田徑等13類要搶　目前規劃有28場要出征

背心男捷運上「挺一根」…她PO影片怒轟噁心　網酸：女生激凸也算變態？

大陸熱門新聞

Avatarify爆紅7天！大陸火速封殺

陸全國政協工作報告　未提一國兩制

公公剛過世！她懷孕報喜　婆婆逼墮胎：否則離婚

訂單備註「幫帶一瓶水」！機警外送員報警救命

床上想前男友　男打女友反被揍到哭

陸學者：自認台灣人不等於台獨！

美國人對中好感度創新低！　陸政協回應

53歲畫家迎娶21歲非洲辣妹！10年後現況曝光

「神秘陶罐」重現天日...專家一看大驚

北斗衛星定位　手機沒收訊也能用

婆婆下跪塞200萬！哭求媳婦：拜託和我兒子離婚

女家教「課後輔導」孩子分數飆高　家長看監視器傻了

明朝滅亡後「錦衣衛」都去哪了？

20歲兒子背後環抱母親！邪惡說：妳身材真好

更多熱門

相關新聞

處女座男友「水餃不吃皮」逼她嗑掉

處女座男友「水餃不吃皮」逼她嗑掉

一名女網友日前煮水餃給男友吃，怎料對方不僅因為她多吃一顆發脾氣，還光吃內餡，剩下一堆水餃皮，後來甚至要她吃掉。自私又怪癖的行為讓眾人傻眼，不禁吐槽「這麼奇葩的男友別放生，以免危害其他女人」、「珍惜生命，遠離處女男」。

台積電爸給紅包！8歲兒「秒甩地上」：太寒酸

台積電爸給紅包！8歲兒「秒甩地上」：太寒酸

挑最大罐飲料！爸威脅「媽會罵人」　兒1句神回

挑最大罐飲料！爸威脅「媽會罵人」　兒1句神回

部隊鍋剩一口也能退！好市多回應

部隊鍋剩一口也能退！好市多回應

火鍋剩1片肉　逼好市多退貨！兒：有萊克多巴胺

火鍋剩1片肉　逼好市多退貨！兒：有萊克多巴胺

關鍵字：

戀母媽寶兒子母親

讀者迴響

熱門新聞

快訊／福原愛首發聲明道歉了！

福原愛跟公婆住是一大敗筆！律師曝9成離婚有關

郭書瑤肚皮佈滿血紅瘀青　逼哭網：媽媽辛苦了

日媒曝福原愛、江宏傑不離婚1原因：要維持假象

福原愛爆不倫！日網轟：小愛完了

江宏傑沒了福原愛　還剩什麼？

福原愛、江宏傑「協議離婚過程」曝光！

鄉民抓包福原愛出遊1疑點：可能是自導自演

江宏傑姊「4妖怪大姑行徑」！

江宏傑姊閃退演藝圈！心碎被罵妖怪大姑

媽嘆女兒畢旅費太貴要吃土！網看住宿傻眼

罔腰嗆「我傷了誰」！高衛生局：傷了所有不孕婦女

福原愛「啊～」餵食高帥男！

慰安婦遭注射「606」藥劑...逼1天接客300人

大學生「擠爆欄杆」集體墜樓7死　驚悚影片曝

更多

最夯影音

更多
又傳離婚！日媒爆福原愛「出軌過夜小王」　江宏傑再駁婚變：不認識那男的

又傳離婚！日媒爆福原愛「出軌過夜小王」　江宏傑再駁婚變：不認識那男的
19槍轟嘉義綁匪！家屬見屍喊冤　控警方：沒開槍卻被直接打死

19槍轟嘉義綁匪！家屬見屍喊冤　控警方：沒開槍卻被直接打死

那個比較漂亮！3歲萌弟想換媽媽 要路邊小姐姐...網：爸開心的呢

那個比較漂亮！3歲萌弟想換媽媽 要路邊小姐姐...網：爸開心的呢

許維恩認愛小7歲王家梁！　大方公開：希望得到大家祝福

許維恩認愛小7歲王家梁！　大方公開：希望得到大家祝福

徐乃麟自認「出道40年從不逾越」　和女藝人保持距離...除了張文綺！

徐乃麟自認「出道40年從不逾越」　和女藝人保持距離...除了張文綺！

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面