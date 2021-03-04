20歲兒子背後環抱母親！眼神邪惡「妳身材真好」　她崩潰PO文求救

▲大陸一母親上網爆料稱，自己兒子疑似有戀母情結。（示意圖／翻攝自pixabay，並非新聞當事人）

記者鄭思楠／綜合報導

戀母情結真實上演！大陸一名母親近日因為兒子的越線行為，困擾不已，她自稱，兒子已經20歲了，還常常要和自己抱抱。本來這名母親沒有多想，但是最近，她沒穿內衣在廚房煮晚餐，竟然被兒子從後面環抱住，下秒對方的話更讓她覺得恐怖，「媽媽妳身材真好。」

據陸媒報導，小雲（化名）是一位很溫柔的母親，老公是一名武警，常年駐扎在基地，一年只回家一次。所以，兒子出生後，一直是小雲帶的。

小雲說，兒子從小就很懂事，就是被自己寵的生活自理能力差一些，上大學後，老公有一次一起送孩子去學校，看見兒子的杯子隨意放在一邊，就狠狠的呵責了幾句，從那以後兒子就開始故意躲避父親，之後每次回家，就特別粘著自己。

現在，兒子已經20歲了，還常常要和媽媽抱抱，小雲察覺到孩子不對勁，就帶孩子去諮詢心理醫生。檢查結果顯示，兒子得了中度憂鬱症。

從那之後，小雲對兒子更是小心翼翼，可是暑假發生了一件事，讓她覺得事情沒那麼簡單。當天，小雲下班回家後，發現自己的內衣被動了，那時家裡只有兒子。

之後，在廚房做晚餐的時候，她甚至察覺兒子的目光甚至有點邪惡，「因為是夏天，穿的比較薄，而且沒有穿內衣。」

沒想到，兒子下秒突然從後邊抱住小雲，還說媽媽的身材真好。她睡覺前洗澡，甚至還被兒子悄悄打開一條門縫。小雲事後說，其實當時真想狠狠給兒子一巴掌，可是擔心他的憂鬱症，後來睡覺都是帶著眼淚。

看完小雲的描述，大多數網友都一面倒怒罵，「這都是妳自己造成的，過於溺愛孩子」、「從來沒有制止兒子的越線舉動，難怪」。不過，也有網友質疑真實性，稱根本是創作文，「越看越覺得像編出來的故事。」