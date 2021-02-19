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挑最大罐飲料！爸威脅「你媽會罵人」　兒1句神回…他讚嘆：不簡單

▲▼超商飲料。（圖／記者曾筠淇攝）

▲兒子要買最大罐的多多！（示意圖／記者曾筠淇攝）

網搜小組／劉維榛報導

孩子挖洞給老爸老媽跳，可說是一流的！一名男網友笑稱，日前在超商看到一對父子檔，5歲兒子堅持要喝大罐養樂多，然而爸爸上前制止，就怕買回家給老婆臭罵，怎料兒子「語出驚人」，讓爸爸根本無力反擊，最後還帶著寶貝兒子去櫃檯前帳，讓原PO笑虧「這個小孩真不簡單！」

一名男網友在臉書《爆廢1公社》分享一件爆笑故事，昨（18）日去超商覓食時，撞見一對父子也在買東西，目前爸爸約30歲、兒子則約5歲，正是「控制衝動」能力的發展階段，還有著冒險犯難的精神。

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只見兩人走到飲料區，爸爸詢問「你喜歡喝什麼自己選，只能挑一個喔～」兒子臉上露出圓滾大眼，左瞧瞧右瞧瞧後，決定拿起一瓶大罐的養樂多。當下，爸爸制止「媽媽說這個你不能喝，等下你買這個回去，被媽媽看到，你覺得媽媽會罵你還是罵我呢？」

當下兒子不加思索回應，「當然是罵你囉～」聞言，原PO不禁噗嗤一笑，而爸爸臉冒三條線，接著父子倆牽著手去櫃台結帳。原PO望向兩人背影，爆笑想著「這個小孩真不簡單，居然知道媽媽的凶險，噢不...是爸爸的危險。」

▲▼兒子購買飲料回家會被媽媽罵，兒子神回覆讓網友大讚（圖／翻攝爆廢1公社）

▲有家長建議，還是避免孩子吃甜！（圖／翻攝爆廢1公社）

超有後勁的文章曝光後，掀起近4千名網友跪了，「跟我家女兒一樣，專門挖洞的」、「被罵的當然是爸爸啊，因為爸爸付錢的」、「高邏輯天才啊」、「我會讓他在便利商店喝完才回家」、「兒子有前途」、「養樂多太甜喝了，會暴走很難管」、「貼心的兒子」、「想法很對啊！明知道小孩不能喝還讓小孩買，當然是爸爸的錯」。

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