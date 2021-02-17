部隊鍋剩一口也能退！好市多「相信消費者」：背後可能有故事

▲好市多。（示意圖／記者董美琪攝）

記者蕭筠／台北報導

美式賣場好市多（Costco）的「退貨政策」深受民眾喜愛，只要不滿意通通能享有全額退款保證，不過近日卻傳出一對父子拿著僅剩1片肉、2口泡麵的部隊鍋要求退貨，掀起熱議。對此，好市多也做出回應表示，針對吃的部分因爲有很多狀況，但基本上都是秉持著相信消費者「有他退貨的合理性。」

一名男網友於臉書「爆廢公社二館」發文透露，昨日在好市多櫃檯遇到一對父子檔，目測兒子約國小五、六年級，手上拿著一盒吃到僅剩1片肉、2口泡麵的部隊鍋要向工作人員退貨，工作人員回應表示要請示主管決定，孰料男童卻回：「可是你這有萊克多巴胺（瘦肉精），我們打電話問過了。」而男童爸爸站在一旁沉默不語。事件曝光後引發大批網友怒轟，「從小養成吃免費的」、「這個教育，害死小孩子」。

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對此，好市多行銷副總經理王友玫表示，針對會員要求退貨基本上都是相信消費者，「有他退貨的合理性，背後可能也有故事。」強調不以單純眼光評斷退貨是錯或對，而好市多退貨機制在台多年都是統一標準，只要不滿意且在有效期限內都提供退貨，故此案例也確實有給予退貨。

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