處女座男友「水餃不吃皮」逼她嗑掉！　女拒絕挨酸：我媽都會幫我

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者唐詠絮攝）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友日前煮水餃給男友吃，怎料對方不僅因為她多吃一顆發脾氣，還光吃內餡，剩下一堆水餃皮，後來甚至要她吃掉。自私又怪癖的行為讓眾人傻眼，不禁吐槽「這麼奇葩的男友別放生，以免危害其他女人」、「珍惜生命，遠離處女男」。

女網友日前在「靠北星座」提到，過年期間，交往3個月男友到她租屋處住幾天，某天對方喊肚子餓，加上家裡只剩麵和水餃，最後男友選擇吃水餃。

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當天，她共煮了20顆，男友表示想吃12顆，所以她也配合只吃8顆，「在吃的時候我大概算一下而已，因為我吃飯很慢，看到男友放下筷子，還以為他吃完了，所以就把碗裡剩下的一顆吃掉。」

沒想到，男友見狀勃然大怒，質問道「妳幹嘛吃掉最後一顆，我只吃了11顆，妳到底有沒有算吃了多少顆？」聞言，她雖然有些錯愕，但連忙認錯「好啦！對不起，我沒有算我吃了幾顆。」結果對方竟得理不饒人，吐槽連這種事都記不起來，以後嫁進來怎麼辦？

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

誇張的是，後來她發現，對方把所有的水餃皮都剩下來，還理直氣壯地說「喔～忘了跟妳說，我吃水餃都這樣吃啊，皮給妳吃。」在被她拒絕後，更回應「皮而已...我從小就這樣吃了，我媽都會幫我把皮吃掉哈哈。」

面對男友令人費解的行為，原po直呼「吃水餃不吃皮，是一件很正常的事情嗎？是我認知有問題，還是他有問題？正常會去計較1顆水餃嗎？這次水餃事件，被他唸了很久，對了，男友是處女男喔！」

對此，網友們紛紛回應，「知道就行了...下次加熱肉燥罐頭給他吃就好囉」、「死屁孩，妳跟國中生交往嗎」、「可以接受吃水餃特殊習慣，但不能接受要幫他吃剩的，還有要計較吃幾顆這麼機車，以後肯定很多毛」、「有媽的孩子像個寶」、「連一顆水餃都跟妳計較的人，別奢望以後會有什麼好日子過」、「聽起來就很自私。快逃吧」、「感覺是個媽寶男」。

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