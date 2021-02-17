「部隊鍋剩1片肉」逼好市多退貨！爸站一旁　國小兒：有萊克多巴胺

▲孩子嗆肉片含有瘦肉精，要向賣場退貨！（圖／翻攝爆廢公社二館）



網搜小組／劉維榛報導

好市多退貨太佛心，卻也造就奧客「吃相難看」！一名男網友表示，日前逛賣場，發現一名國小童拿著吃剩的部隊鍋退貨，但碗裡只剩一片肉與兩口麵，至於退貨原因是懷疑肉品含有「萊克多巴胺」，諷刺的是，家長站在一旁全程不語，看著兒子與工作人員應對，讓原PO超傻眼。

一名男網友在臉書《爆廢公社二館》透露，昨（16）日去美式賣場好市多，恰巧在櫃檯遇到一對父子檔，目測兒子約國小五、六年級，拿著一盒吃到僅剩一片肉與兩口泡麵的部隊鍋，要向工作人員退貨！

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當下工作人員面有難色，表示要請示主管決定，豈料孩子開始振振有詞，回應「可是你這有萊克多巴胺（瘦肉精），我們打電話問過了！」原PO再看向爸爸反應，卻是站在一旁沉默不語。

直擊這震撼一幕，原PO不禁在文末感慨「看了我逛賣場時心情好不舒服...」而照片可見，一份韓式部隊鍋價格419元，至於賣場是否給予退貨，原PO並無曝後續狀況。

▲網友嘆，家長身教堪憂！（圖／翻攝爆廢公社二館）



文章曝光後，掀起一票網友搖頭回應，「從小養成吃免費的」、「這家人少的不是419元，少的是腦」、「會員下次辦卡就會審核了」、「這個教育，害死小孩子」、「當初為什麼要買？」「太誇張這樣也能退？笑死」、「也好！這種客人多退幾次，很快就少一個人在你前面排隊了」、「也太爛了吧...兒子這麼做家長也不阻止」。