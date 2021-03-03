快訊／罔腰男友囂張嗆「坐等如何開罰」　衛生局怒了！首度證實：本人未懷孕

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市衛生局在3日晚間7點發出新聞稿，表示對於罔腰貼出懷孕超音波照，將要以社違法函送，但沒想到罔腰男友貼出訊息開嗆「坐等如何開罰」，似乎惹惱了衛生局，所以衛生局在晚間十點再發第二次新聞稿，這次直接點出：「依據罔腰其意見陳述內容自承本人未懷孕、超音波等懷孕照片非本人所有」。

▲罔腰。（圖／翻攝自罔腰IG）

高雄市衛生局在3日晚間7點，透過新聞群組發布消息：「有關『罔腰』媒體關注事件進度，衛生局日前依據意見陳述蒐集相關調查結果函報衛福部，涉及不實部分依違反社維法第63條轉給檢警單位後續偵辦。實際詢問衛生局表示，這次引用的法條是社會秩序維護法第63條第一項第五款。

▲罔腰跟男友回應 。（合成圖／翻攝罔腰ig）

▲罔腰跟男友回應 。（合成圖／翻攝罔腰ig）

社會秩序維護法第63條第一項第五款當中規定「散佈謠言，足以影響公共之安寧者」，有這項行為，將可以處三日以下拘留或新臺幣三萬元以下。換言之，衛生局認定罔腰行為有違反「散佈謠言，足以影響公共之安寧者」。但究竟罔腰的意見陳述當中，哪一個部分被認定為「謠言」，簡任技正潘炤穎說：「這個不能公開，因為現在在偵辦，偵查不能公開的」。

記者繼續追問：「超音波照也不是他的囉」，潘炤穎回答：「我不能夠證實這個事情，這都屬於個人資料的問題，我只能講兩個點，一個是相關的調查結果，我們會函送衛福部，已經函送衛福部，再來是我們認知到不實的部分，我們會依照違反社維法函送」。

衛生局完整新聞稿如下：

有關「罔腰」社會關注事件進度，衛生局日前調查，依據罔腰其意見陳述內容自承本人未懷孕、超音波等懷孕照片非本人所有。至於是否違反人體試驗法，衛生局已依蒐集調查結果函報該法主管機關中央衛福部，進行後續認定處理。

其自稱懷孕而引發社會譁然，顯有不實情節，已涉違反社維法第63條第一項第5款有散佈謠言，足以影響公共之安寧之虞函送後續偵辦。至於其他就醫行為及相關病歷紀錄因涉及個人資料非關案情則不另作說明。

▲高雄市衛生局3日連發2次新聞稿，首度證實罔腰懷孕是假的 。（圖／記者吳奕靖翻攝）