東森購物首創北捷農產小站　捷運族路過掃碼就能買菜

▲東森購物首創在台北捷運「南京復興站」設立農產攤位。（圖／東森購物提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

力挺台灣小農！東森購物首創在台北捷運「南京復興站」設立農產小站攤位，現場展示青農自產的良心農產品，活動時間為3/2（二）～3/15（一）每天早上10點到晚上8點，共有488元、688元、888元3種組合價格供選購，通勤族只要掃碼，就能快速在線上購買，雙北地區還提供3小時快配服務。而首度前進捷運站設攤，吸引不少通勤族駐足停留，大讚東森購物的用心，也用行動支持在地農產。

東森購物一直以來支持在地農業，尤其在疫情影響下，更積極幫農民拚內銷，「東森農場」自推出以來，已與13位地方首長合作推廣在地農產，每檔熱銷好評，成績表現亮眼。東森農場秉持「東森嚴選」的初衷與堅持，從產地到餐桌、減少碳足跡，讓消費者買得安心有保障，這次在北捷南京復興站設立農產小站，提供米、蛋、三星蔥、有機蔬菜、苦茶油、靈芝等，都是在地青農以友善耕作生產的農產品。

例如來自三星「德豐牧場」的紅殼蛋，強調從小雞開始飼養就使用天然飼料，不含人工色素，每一顆都是營養健康的好蛋；「宜糧號」生產的糙米，無農藥、不施肥，從插秧到冷藏，全程不施藥；「文晴農場」三星蔥經官方認證農藥零檢出，可以放心食用。

▲▼農產攤位提供3種價格的農產套組，捷運通勤族只要掃碼，就能快速在線上購買。

東森購物表示，為了方便捷運通勤族快速購買，特別提供「紅殼蛋套組」、「土雞蛋套組」、「元氣滿滿套組」3種組合，售價分別是488元、688元、888元，其中，紅殼蛋套組包含德豐牧場的紅殼蛋6入、糙米、三星蔥及有機蔬菜4種，只賣488元，消費者只要在現場掃Qrcode，就能迅速在線上購買，十分便捷且經濟實惠。