東森送愛支持新北公益！王令麟暖心捐150萬現金+物資　助弱勢與浪浪安心過好年

▲東森集團總裁王令麟（左3）率領東森購物及東森直消電商團隊，25日上午前往新北市政府送上滿滿溫暖，在農曆春節前夕捐贈150萬現金與物資，來幫助新北市社會局的弱勢家庭及流浪動物，讓新北市長侯友宜（中）相當感動，並表示新北市政府將全力來協助。（圖／記者李毓康攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

東森集團長年與新北市政府合作，響應新北市好日子愛心大平台，除每年捐贈金額逾100萬元，去年還捐出白鯧魚及幸福巿集義賣款項50萬做愛心，雙12更發起「浪愛溫飽 1212益起助糧」活動，提撥銷售金額10%做公益；延續這份溫暖，在農曆春節前夕，東森集團總裁王令麟率領東森購物及東森直消電商團隊，25日上午特別前往新北市政府捐贈100萬現金及50萬物資，由新北市長侯友宜代表受贈，後續將用來照顧弱勢家庭和流浪動物。

此次由「東森直消電商｣捐贈150萬現金及物資，其中50萬將作為中和、永和地區弱勢家戶急難救助金使用；另外50萬元，將由農業局動保處購置輔助背帶和水療跑步機，輔助背帶可供10歲以上高齡犬使用，水療跑步機可復健高齡犬四肢退化、減少醫療費用、增加認養率；以及市值50萬元、共計480組春節禮盒「丸滿福氣花枝丸組」和「璀璨家園珍味甕藏禮盒」，包含：花枝丸、白米、紅茶茶葉罐、蜂蜜、湖南老醬和豆豉小魚，將分送新北市弱勢家庭，讓弱勢家戶可以過個好年。

▲王令麟（右）帶領東森直消電商捐贈100萬現金以及50萬物資，由侯友宜（左）代表受贈。

▲480組春節禮盒將分送新北市弱勢家庭，讓他們團圓過好年。

王令麟表示，本著「取之於社會、用之於社會」的企業責任，東森集團長年熱心公益，全台走透透，對於集團所在地的新北市更是人親土親，在市長侯友宜號召下，年年積極響應新北市政府各項方案，與市府一起照顧弱勢家庭和毛孩。歲末寒冬之際，這次提撥150萬元送愛做公益，藉此拋磚引玉，希望能喚起更多人來關懷弱勢團體和流浪動物，也呼籲民眾防疫期間不忘發揮一己之力，關注弱勢族群需求。

侯友宜說，王令麟總裁做公益不落人後，東森集團在他的帶領下，對於新北市弱勢族群給予很大關懷，光這2年來就捐了647萬，不只在歲末時刻發揮愛心之舉，平常也有捐贈物資、款項，尤其這一年多在疫情肆虐下，更提供電商平台資源免費幫小農帶動經濟，各項幫忙讓他點滴在心頭，無限感謝。

侯友宜也提到，東森集團長年盡社會企業責任做公益，令人感佩，王令麟總裁的帶領讓東森的愛源源不絕傳遞下去，而目前疫情仍嚴峻，此次東森送愛捐贈，不僅協助辛苦的弱勢群族可以過好年，也一併照顧到毛小孩，新北市將全力來協助，讓有需要幫助的家庭及動物都可以過好日子。新北市好日子愛心大平台，自108年6月17日開辦以來，截至109年12月31日止，共媒合實物市值和款項約計為18億8,507萬2,541元以及529萬1,624人次受益，盼社會各界持續響應。

▲東森集團送愛支持新北公益，侯友宜（右）致贈感謝獎牌給王令麟（左）。

▲東森送愛不只關懷弱勢群族，也一併照顧毛小孩。

此外，王令麟強調，東森做公益20年來從不間斷，除幫助偏鄉兒童、贊助獎學金、關懷銀髮族、捐長照車，有感於疫情讓許多社會福利團體的捐款與義賣受到影響，東森更是扮演領頭羊的角色，善用媒體及銷售平台的力量，善盡企業的社會責任，幫助弱勢族群度過難關，去年9月攜手新北市的愛盲基金會，無償提供銷售平台協助籌措經費；連續兩贊助社會局每年與莊敬高職舉辦的歲末圍爐，今年更是贊助100組火雞大餐；東森農場力邀侯友宜上節目推薦金山地瓜挺小農，企業和市府一起合力把愛送到各地。

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