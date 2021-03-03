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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡政府農產品銷陸勝過馬政府　黃子哲：口嫌體正直、新南向喊爽的

▲▼總統蔡英文力挺台灣鳳梨。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文、農委會主委陳吉仲。（圖／總統府提供）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨文傳會副主委黃子哲3日貼出總統蔡英文2019年曾說過的話，包括賣到中國的農產品大幅成長來到12.6億、加強農產品推銷不把雞蛋放在同一籃裡；此外，他也攤出蔡政府、馬政府農產品銷陸數據，直批蔡政府口嫌體正直、新南向喊爽的。

黃子哲表示，民進黨政府賣到對岸的農產品創新高，蔡英文立馬做大內宣說自己好棒棒，要是賣了點農產品到其他國家，小英也要做大內宣說不靠中國市場，也是好棒棒，蔡英文精神錯亂嗎？事實上，包括鳳梨我國農產品外銷到大陸的市場依賴度甚高，民進黨政府想分散市場，又沒本事擺脫對岸，所以才又要罵又要賺，標準口嫌體正直。

黃子哲提到，蔡英文及農委會主委陳吉仲近日不斷宣稱，包括新南向政策，政府已經努力開拓大陸以外的世界各國農產品外銷市場，而且成績斐然，但數字會說話，蔡英文上任後，大陸占我國農產品出口比例分別為19.4%(2016)、20.7%(2017)、23.2%(2018)、22.9%(2019)、20.7%(2020)，平均21.38%，不僅年年都位居首位，金額還屢創新高。

黃子哲提及，ECFA是在2010年9月生效，若從隔年起算，大陸占我國農產品出口比例也是逐年攀升，分別為14.5%(2011)15.6%(2012)、18.1%(2013)、18.9%(2014)、20.5%(2015)，這5年平均為17.5%，換言之，蔡英文執政這幾年，對大陸市場的依賴度依然居高不下，還比馬政府時期還突飛猛進，不降反升，所謂新南向及市場分散等政策，都是喊假喊爽的。

黃子哲痛批，蔡英文有多找了一些籃子，但只是充數，少數雞蛋放入這些籃子自然不會深，而雞蛋依舊放在對岸這個大籃子裡，裝好裝滿，猶如民進黨執政能力，都很淺碟又假掰，說在幫農民賺鈔票，更像是為自己在拚選票，其實是政治凌駕一切，民進黨與其意識形態的搞對抗，不如好好幫農民安穩的賺大錢。

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