台南去嘉義卻到彰化！80歲公機車沒油要走路回家　估狗：14小時

▲溪湖警方發現1名返嘉義的老阿公騎車到彰化拋錨。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化溪湖分局埔東派出所副所長王世銘、警員張詠晴日前凌晨擔服巡邏勤務，看到1名80多歲的老阿公戴著安全帽走在路旁，一問之下才知道是從台南要返回嘉義，卻往北騎到彰化埔鹽，機車沒油阿公還執意要走路「回家拿錢」，警方深怕老人家深夜發生危險，先將他帶回派出所，再透過人臉辨識找到家人。

阿公說他騎機車從台南要返回嘉義，從Google地圖上所示，經縱貫路走台1線，總長68公里，約需1小時37分；若是到彰化埔鹽，則有130.6公里，騎機車需2小時53分，老阿公從台南騎到彰化，直到機車汽油耗盡才將車停在路旁，當時還跟員警盧這是「嘉義市」，要走路回家拿錢加油，這不得了，若真的走路回家，還需14小時，阿公的體力恐怕會無法支撐。

所幸遇到彰化2名暖警察覺這名老阿公神情有異，將老公護送回派出所，並提供茶水予長者解渴；經過人臉辨識等系統查到身分，阿公的家人立即從嘉義開車趕至派出所，非常感謝員警細心照護，家屬表示長者患有失智症，外出後即未返家，正心急如焚四處找尋，接獲警方告知尋獲訊息如釋重負；對於員警主動關懷即時找回失智長者深表感謝，肯定警方熱心協助，隨後員警也引領家屬至老翁機車停放處，並協助搬送運回。

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