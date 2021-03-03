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社會 社會焦點 保障人權

高美館槍戰！警搏命瞬間還原　被擄「嘉義富二代」黑歷史起底

記者葉國吏／綜合報導　

2日上午高美館附近傳出槍響，震驚社會。高雄、嘉義警方共同緝捕綁匪李育儒，由於李育儒拒捕雙方在高美館附近展開駁火，李育儒最後被擊斃不治。警方調查還原，李育儒手持一把已上膛的克拉克制式手槍，不僅裝填12發子彈外，還已經上膛，但最後因卡彈，員警見機不可失、冒命衝上前包圍，最後連開19槍壓制李育儒。

▲ 開槍畫面曝光。（圖／民眾提供）

▲▼警方開槍畫面曝光。（圖／民眾提供）

透過警匪雙方駁火畫面可以看到，大批警力包圍在李嫌車旁，接著一名警方大聲喊道，「不要動！雙手舉高！讓我看到你的手！」下秒槍響傳出。據悉，警方一共開了19槍，李嫌胸、腹中彈後送醫不治。

根據了解，被擄的是嘉義柯姓富二代，同時也是嘉義縣海區一間宮廟董事，據傳早年經營線上博弈發跡。地方人士透露，柯姓董事的父母白手起家，未從政，在社交圈不活躍，柯男早年在中國發展，疑似從事網路簽賭致富，返台後經營「地下今彩539、六合彩」簽賭及錢莊生意。不過就在昨天擄人消息傳出後，他透過友人否認。

▲綁匪李育儒「慶蔡」正面曝光。（圖／記者翁伊森翻攝、黃子倩攝）

李育儒在獄中是透過獄友認識柯姓富商，後來因出獄後找不到工作，缺錢後得知柯姓富商經濟不錯，除了之前席開豪華婚宴轟動嘉義外，還擁有許多百萬名車，「看他有肉」決定計畫犯案。

李育儒1月24日凌晨3時許到一間SPA館擄走柯姓富商，更獅子大開口要求5千萬贖金，雙方最後談妥改為3千萬，並在李育儒收款後放人。不過柯姓富商直到2月15日才敢報案，高雄、嘉義警方獲報後出動57名警力，兵分6路循線逮人，3月2日在高雄展開駁火，最後李育儒遭擊斃，2名嫌犯到案、3人在逃。

▼被綁柯姓董事千萬婚禮眾星雲集。（圖／讀者提供）

 
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