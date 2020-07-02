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高雄美術館首次「世界冠軍園遊會」野餐！8位美食大師跨界推獨家菜單

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▲▼高雄市立美術館首次「世界冠軍園遊會」野餐！8位美食大師跨界推獨家菜單。（圖／高雄市立美術館提供）

▲高雄市立美術館將首次舉辦「世界冠軍園遊會」野餐！（圖／高雄市立美術館提供）

記者林育綾／綜合報導

高雄市立美術館邁入開館26週年，將在7/11（六）、12（日）舉辦史上首次「世界冠軍園遊會」，邀請8位各界美食領域的世界冠軍師傅齊聚一堂，打造獨一無二的野餐園遊會，包括世界麵包大賽冠軍吳寶春、王鵬傑師傅，被譽為「法菜南霸天」的簡天才主廚、世界咖啡烘焙冠軍賴昱權、在巧克力大賽勇奪多面金牌的許華仁等。

高美館李玉玲表示，美術館現階段最重要的任務，是建立與市民及城市的新關係，翻轉「不易親近的藝術殿堂」形象，打造「美術館作為城市美好生活的存在」口碑，透過多元活動企劃、民眾的主動性參與，拉近美術館與社區間的距離，讓藝術逐漸融入眾人的日常生活，首波企劃就是與8位世界冠軍師傅攜手的「冠軍園遊會」。

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▲▼高雄市立美術館首次「世界冠軍園遊會」野餐！8位美食大師跨界推獨家菜單。（圖／高雄市立美術館提供）

▲高雄市立美術館將首次舉辦「世界冠軍園遊會」野餐。（圖／高雄市立美術館提供）

出席的世界冠軍師傅陣容更是空前絕後，聚集來自烘焙界、法餐界、披薩界、咖啡界以及巧克力界等不同美食領域中的8位翹楚，包括世界麵包大賽冠軍吳寶春、王鵬傑師傅，在美食界中被讚譽為「法菜南霸天」的簡天才主廚、世界咖啡烘焙冠軍賴昱權師傅、在世界巧克力大賽勇奪多面金牌的許華仁巧克力品鑑師，在拿坡里CAPUTO盃世界披薩職人錦標賽國際團體賽冠軍蔡松霖、鄭羽辰、李品儀3位師傅，共同攜手打造這場美食盛宴。同時，冠軍師傅們還會跨界合作，在園遊會中推出多款限量獨家產品。

7月11（六）、12（日）兩日下午在高美館北大廳也會舉辦「與世界冠軍們聊聊」座談會，讓民眾能夠更貼近認識這群來自不同領域的世界冠軍，共同分享他們的故事。

高雄市立美術館還打造超過40公頃的「藝術生態園區」，藉由改造空間鼓勵觀眾主動「看見」藝術，並發展出多元、複合式生活美學場域，持續實踐「藝術生活化，生活藝術化」的目標。

▲▼高雄市立美術館首次「世界冠軍園遊會」野餐！8位美食大師跨界推獨家菜單。（圖／高雄市立美術館提供）

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