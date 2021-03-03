冰島7天內「地震破萬次」…規模5.7首都猛搖　什麼時候停止很難說

▲冰島氣象局7天內觀測到超過1萬次地震。（圖／取自冰島氣象局）



記者王致凱／綜合報導

冰島自2月24日發生規模5.7強震，為當地近年來規模最強的一次地震。之後，當地一周以來又發生超過1萬起地震，引發民眾關注。就連地質專家都坦言，不知道這一波地震潮要何時才能停止。

根據丹麥廣播電臺報導，冰島大學與冰島氣象研究所科學家班尼迪克•哈爾多森（Benedikt Halldórsson）表示，24日發生規模5.7地震是這一連串地震中最猛烈的一起，首都雷克雅未克能感覺到明顯搖晃。

由於新冠疫情影響，許多冰島民眾留在家中遠距離工作，所幸並沒有人在地震中受傷。

不過，自從2月24日以來，冰島當局已經紀錄到1周內發生超過1萬次較小地震，且地震潮似乎還沒有結束跡象。班尼迪克•哈爾多森表示，地震何時會停止還很難說。

班尼迪克•哈爾多森表示，通常在強烈地震發生後，餘震仍會持續一段時間，規模逐漸減少直到停止為止，使地殼能夠再度保持在平衡狀態。

丹麥暨格陵蘭國家地質調查局（GEUS）資深研究員達爾詹森（Trine Dahl-Jensen）表示，雖然冰島時常發生地震，但頻率如此高的情況仍相當罕見，通常好幾年才會發生一次。

不過，達爾詹森也強調，冰島當局近年來積極增設小型地質觀測站，這意味著，相比50年或100年前，現代人可以觀測到更多原本被忽略的微小的地質活動。

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