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桃園捷運綠線施工　蘆竹區蘆興街2/23起改單行道通行

▲桃園捷運綠線施工蘆竹區蘆興街改單行道通行。（圖／捷工局提供）

▲配合桃園捷運綠線施工，蘆竹區蘆興街改單行道通行。（圖／捷工局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園捷運綠線GC01標高架段工程施工，2月23日起將於蘆竹區蘆興街(南青路~南工路二段)進行第一階段施工圍籬架設，施工期間道路縮減，蘆興街將調整為往南單向通行(南青路進南工路出)，工區速限30公里，提醒市民朋友行經該路段時放慢車速，或配合改道通行。

▲桃園捷運綠線施工蘆竹區蘆興街改單行道通行。（圖／捷工局提供）

捷運工程局陳文德局長表示，桃園捷運綠線高架段工程自2018年10月起，陸續於八德區建德路及蘆竹區中正北路、南崁路二段及三民路二段展開主體工程施作，預定於2021年2月23日起，進行蘆竹區蘆興街高架橋梁工程施作，未來將分三個階段進行圍籬架設，圍籬長度270公尺，依工項需求適時移設，工期至2023年5月；受限於蘆興街路幅僅有10－15公尺，施工期間南青路至南工路的蘆興街，將依交維計畫調整為往南單向通行，由於工區位置兩側皆有民宅商家，為了維持道路暢通，請用路人盡量配合改道，行經工區時放慢車速，並配合道路兩側禁止停車。

▲桃園捷運綠線施工蘆竹區蘆興街改單行道通行。（圖／捷工局提供）

捷運綠線在蘆興街段將跨越高鐵，橋面距離地面最高約27公尺，未來(第三階段施工)進行橋樑吊裝時，將配合高鐵營運時間，於夜間進行吊裝，考慮用路人安全，吊梁期間夜間時段將封閉道路施工，施工前兩星期會提前公告，提醒附近居民。

陳文德局長表示，施工期間捷運局會在周邊及重要路口設置施工告示牌提醒用路人，重點路口設置義交協助交通疏導，並進行滾動式檢討，民眾也可以透過CMS道路交通LED看板了解即時交通改道資訊，或上桃園市政府捷運工程局網站查詢交維資訊。施工期間造成不便請市民朋友體諒。

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