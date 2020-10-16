桃園人注意！捷運綠線G04站10/21起圍籬佈設施工　多走替代道路

▲捷運綠線G04站圍籬佈設區段。(圖／捷工局提供)

記者楊淑媛／桃園報導

桃園捷運綠線與三鶯延伸八德段共構的G04站站體工程，自21日起正式展開，八德區介壽路二段建國路口至介壽路二段166號，將進行施工圍籬架設，施工期間車道縮減，南北雙向各維持一混合車道通行，因該區段有購物商場，住宅密集度高，行經工區時請放慢車速，保持速限30公里，若非必要，請多利用替代道路改道通行。

▲G04站施工改道。(圖／捷工局提供)



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捷運工程局局長陳文德16日表示，G04站位屬八德區重要交通樞紐，捷運施工難免影響周邊交通，所以施工前已經依交通維持計畫規範，先將工區範圍內的路樹移植、移設公車站牌(大湳辦事處站)、塗銷汽、機車停車格，儘量挪出道路使用面積，另因考慮到G04站周邊住宅密度高，為了降低施工對民眾交通生活影響，在介壽路二段與金和路及大和路兩路口，將多增設漸變段，提醒民眾車道縮減為雙向一車道通行。

▲G04站交通改道資訊。(圖／捷工局提供)

工程期間捷運局會加強沿線標誌標線設置及改道牌面導引，滾動式檢討交通維持措施，民眾也可利用捷運工程局網站查詢相關即時資訊。陳局長說明，綠線G04站未來將與捷運三鶯延伸八德段交會共構，是大台北捷運路網跟桃園捷運三心六線路網的重要連結，未來土城、三峽、鶯歌、八德可無縫接軌，三鶯線的LB14站與捷運綠線G04站會在地下轉乘，將來從八德到土城頂埔搭乘捷運只要30分鐘，雙鐵共構將帶動八德區整體都市發展，提供北桃通勤族更有效率且安全的交通運輸。

捷運綠線GC02標地下段工程自去年10月起陸續展開，目前桃園區福豐公園（VS6通風豎井）、八德區巧克力街口（G03站）及國道2號橋下（VS5通風豎井）皆進行站體連續壁工程，自今年10月21日起八德區介壽路二段建國路口至介壽路二段166號間也將開始G04站站體施工作業，目前規劃施工圍籬長度約400公尺，採三階段分別於介壽路二段西側、東側、及中間段圍設，工期至2026年8月，工程期間需佔用部分路面，但仍可維持南北各一混合車道通行。

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