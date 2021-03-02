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鄭麗君揭公投的真諦：今年是公投民主試煉的一年

▲▼前文化部長鄭麗君。（圖／記者陶本和攝）

▲前文化部長鄭麗君。（圖／記者陶本和攝）

記者陶本和／台北報導

針對近期藻礁公投議題，回任青平台董事長的前文化部長鄭麗君2日表示，他們智庫談的是未來社會大願景，不是針對短期單一議題；而近期的幾項公投案，她認為「今年是公投民主試煉的一年」，她以一個長期公投參與者的心情指出，公投的真諦是民主社會成員基於深入討論、充足資訊與對話下進行的公共政策決定。

對於最近藻礁公投的議題，鄭麗君表示，他們智庫研究平台比較不一樣，不會針對短期單一議題來做倡議，他們智庫談的是未來社會大願景；她強調，歐盟已經拍板「2050碳中和」，台灣的目標也不會只是「2025非核家園」。

鄭麗君表示，她主張「非核」，台灣面對的不只是能源轉型，跨國的氣候變遷減碳問題也要同時面對，不可迴避要面對非核跟減碳，過去很多議題比較不是從長遠目標來思考，常常會陷入單一的「要」跟「不要」的問題，而青平台可以更長遠的想像，建立能源治理的架構，從整體來規劃。

至於近期有諸多的公投議題，鄭麗君表示，她看待台灣2018年公投，沒有得到有效結果，她以參與者心情來談，並不是以執政黨黨員身份看待，也不是從輸贏角度來看。她認為，公投民主的真諦在於社會民主成員，基於深入討論，必須要知情理性，充足的資訊跟理性對話，然後每個人做出負責任的選擇。

鄭麗君表示，面對接下來的公投制度，優化討論過程，政府有它的責任，要釋出足夠的政策資訊，而公投法跟民主制度要修正的話，政府要如何承擔公共責任，促進好的討論？她認為，政府可以做一些更充足資訊，好比「可讀的資訊」，社會大眾可以理解的政策資訊，有些國家會有公共媒體的時段，進行討論跟互動，甚至有些國家會給予一定時間，鼓勵不同方的深入討論，討論完之後大家再來做決定，民主也會比較深化。

另外，有關最近諸多「罷免案」，鄭麗君表示，她希望台灣社會的討論，不是從正反方，很多國家投票方式不是「yes or no」，而是會有幾個選項、不同配套，或是條件式的命題。

鄭麗君表示，罷免是憲法保障的人民權利，但跟選舉制度要如何進一步思考，歷經幾波罷免後，可以做更細緻的討論，不同選舉制度，不同政府政治體制裡罷免權如何行使，都可以討論，不可以簡化成「你贊成、不贊成」，應該要習慣做成系統性的思考，這反而是這次研究中心要嘗試的方向。

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