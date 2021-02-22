北市長熱門人選！鄭麗君暗籌「下一步」網羅大咖　青平台內部曝

▲卸下文化部長的鄭麗君，大幅改組由她出任董事長的青平台基金會，還另覓新空間取名「下一步」，引發更上層樓揣想。

圖文／鏡週刊

去年5月卸任文化部長的鄭麗君，被點名是參選台北市長熱門人選之一，本刊調查，鄭麗君近期大幅改組由她擔任董事長的青平台基金會，不但把新空間取名「下一步」，更網羅政務官及民代出任董事，加上顧問、諮詢委員逾百人，除民間大咖專家學者，還有總統府資政，規模堪稱影子內閣；另成立研究中心及學院、開設大師級課程，甚至計畫出書談從體制外到體制內的反思，是否藉此擴大影響力、更上層樓，引發政壇揣測。

▼鄭麗君創辦的青平台近日招兵買馬，擴大編制並網羅體制內外大咖，有意轉型為大型社會智庫。

「我們常常好奇政治人物的下一步，我更期待大家多來思考台灣社會的下一步！」鄭麗君是民進黨點名參選台北市長的熱門人選之一，1月9日她出席台灣智庫「李登輝學」座談會受訪時說，她卸任部長之後受邀多場演講，年輕人常問她下一步，但她都回答「期待大家多討論台灣的下一步」。

▼青平台位於北市中華路一段，目前所在的6樓正在裝修。

本刊調查，鄭麗君自去年下半年起大幅改組由她創立且擔任董事長的青平台基金會，轉型後的基金會率先成立「永續民主研究中心」，並下設7個研究平台，廣邀從總統府資政、內閣首長到黨務主管等府院黨大咖及社會人士加入，董事、顧問、諮詢委員共超過百人，規模堪稱影子內閣，另將成立「民主治理學院」，開設大師級課程培育公共治理人才，甚至規劃打造一處新空間取名為「下一步」，預計5月開始陸續舉辦公開活動。

▼柯文哲（右）任期僅剩1年多，鄭麗君（左）是民進黨內點名的台北市長熱門人選之一。圖為2015年5月青平台舉辦參與式預算論壇，擔任主持人的鄭麗君與受邀當貴賓的柯文哲同框。

此外，鄭麗君也接洽出版社，有意把參與學運到擔任公職，30年來體制內外的反省與心得出版成書，種種舉動引發政壇揣測，她的動作似在蓄積政治能量、有意更上層樓。

▼鄭麗君（右二）創辦青平台最初宗旨是培育青年人才，如今基金會轉型，她有意發動一場永續民主的政治運動。（翻攝青平台網站）

本刊掌握，鄭麗君曾多次向受邀加入基金會運作的對象闡述自己理念，據轉述，她提到思考台灣未來的下一步，應該以「人」為主體，從「社會」出發，她要做的是「再民主化」的政治改革工程，讓每一個人在民主社會中受到支持、都有機會發展。



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