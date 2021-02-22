吳怡農、林飛帆、朱敬一入列　鄭麗君「百人陣仗」曝光如影子內閣

▲點頭出任青平台董事及平台召集人的吳怡農，已明確表示自己不選台北市長，但「力挺鄭麗君的任何規劃」。

圖文／鏡週刊

本刊調查，去年5月卸任文化部長的鄭麗君近期大動作改組、擴編由她擔任董事長的青平台基金會，網羅從總統府資政、內閣首長到黨務主管等府院黨大咖及社會人士加入，董事、顧問、諮詢委員共超過百人陣仗，規模堪稱影子內閣，包括中研院士朱敬一、民進黨副祕書長林飛帆、新境界文教基金會副執行長吳怡農等都入列。

本刊調查，青平台去年10月底完成改組，根據司法院公告的董事名單，個個大有來頭，除林飛帆、吳怡農，還包括行政院政務委員兼國發會主委龔明鑫、科技部政務次長林敏聰、考試院保訓會主委郝培芝、民進黨立委洪申翰、台北市議員苗博雅、人本基金會執行長馮喬蘭、中研院社會所研究員吳介民、台灣史研究所副研究員吳叡人、法律學研究所副研究員蘇彥圖，以及政治大學法學院副教授林佳和。

▼被點名是參選新竹市長熱門人選的民進黨副祕書長林飛帆，出任青平台董事及平台召集人。

青平台更新聘多名重量級顧問，除了朱敬一，另有總統府資政陳博志、吳晟、中研院社會所研究員吳乃德、台灣社會福利總盟理事長陳節如、萬國法律事務所創所律師陳傳岳等都入列。此外，基金會新設的研究中心更找來超過百名諮詢委員，陣仗猶如影子內閣。

▼鄭麗君（右2）創辦青平台最初宗旨是培育青年人才，如今基金會轉型，她有意發動一場永續民主的政治運動。

其中，甫擔任民進黨台北市黨部主委的吳怡農，去年8月與鄭麗君同框出席活動時明確表態「我不會選（台北）市長」，卻意有所指地說，鄭麗君長期在公共領域的努力有目共睹，「部長接下來的任何規劃，我都會支持。」當時被解讀是力挺鄭選北市長。至於林飛帆也被黨內點名是參選新竹市長的熱門人選，如今與吳怡農一起加入鄭麗君主持的基金會，充滿濃濃的政治味。

▼政務委員龔明鑫等不少政務官都獲邀出任青平台董事。

鄭麗君早在2014、2018年就曾被點名參選台北市長，儘管至今未表態，仍是熱門人選。如今網羅各界大咖、擴大基金會運作，親近鄭麗君的人士對本刊強調，此與選舉無關，而是鄭從參與籌組台灣智庫、擔任兩屆立委、兩度入閣以來，持續關心且想做的事，預計5月起還要陸續舉辦公開活動。

▼鄭麗君擴大改組基金會網羅府院黨大咖，總統府資政、作家吳晟也出任顧問。

該人士說，鄭麗君部長卸任後，有感「年輕人的未來，就是台灣的大未來」才回任青平台董事長，以民間身分邀各界共同為台灣年輕人前瞻台灣的未來，這是她現階段能為台灣社會及年輕人所做最重要的事，也是應該做的事。



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