　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

吳怡農、林飛帆、朱敬一入列　鄭麗君「百人陣仗」曝光如影子內閣

點頭出任青平台董事及平台召集人的吳怡農（圖），已明確表示自己不選台北市長，但「力挺鄭麗君的任何規劃」。

▲點頭出任青平台董事及平台召集人的吳怡農，已明確表示自己不選台北市長，但「力挺鄭麗君的任何規劃」。

圖文／鏡週刊

本刊調查，去年5月卸任文化部長的鄭麗君近期大動作改組、擴編由她擔任董事長的青平台基金會，網羅從總統府資政、內閣首長到黨務主管等府院黨大咖及社會人士加入，董事、顧問、諮詢委員共超過百人陣仗，規模堪稱影子內閣，包括中研院士朱敬一、民進黨副祕書長林飛帆、新境界文教基金會副執行長吳怡農等都入列。

本刊調查，青平台去年10月底完成改組，根據司法院公告的董事名單，個個大有來頭，除林飛帆、吳怡農，還包括行政院政務委員兼國發會主委龔明鑫、科技部政務次長林敏聰、考試院保訓會主委郝培芝、民進黨立委洪申翰、台北市議員苗博雅、人本基金會執行長馮喬蘭、中研院社會所研究員吳介民、台灣史研究所副研究員吳叡人、法律學研究所副研究員蘇彥圖，以及政治大學法學院副教授林佳和。

▼被點名是參選新竹市長熱門人選的民進黨副祕書長林飛帆，出任青平台董事及平台召集人。

被點名是參選新竹市長熱門人選的民進黨副祕書長林飛帆，出任青平台董事及平台召集人。

青平台更新聘多名重量級顧問，除了朱敬一，另有總統府資政陳博志、吳晟、中研院社會所研究員吳乃德、台灣社會福利總盟理事長陳節如、萬國法律事務所創所律師陳傳岳等都入列。此外，基金會新設的研究中心更找來超過百名諮詢委員，陣仗猶如影子內閣。

▼鄭麗君（右2）創辦青平台最初宗旨是培育青年人才，如今基金會轉型，她有意發動一場永續民主的政治運動。

鄭麗君（右2）創辦青平台最初宗旨是培育青年人才，如今基金會轉型，她有意發動一場永續民主的政治運動。（翻攝清平台網站）

其中，甫擔任民進黨台北市黨部主委的吳怡農，去年8月與鄭麗君同框出席活動時明確表態「我不會選（台北）市長」，卻意有所指地說，鄭麗君長期在公共領域的努力有目共睹，「部長接下來的任何規劃，我都會支持。」當時被解讀是力挺鄭選北市長。至於林飛帆也被黨內點名是參選新竹市長的熱門人選，如今與吳怡農一起加入鄭麗君主持的基金會，充滿濃濃的政治味。

▼政務委員龔明鑫等不少政務官都獲邀出任青平台董事。

政務委員龔明鑫等不少政務官都獲邀出任青平台董事。

鄭麗君早在2014、2018年就曾被點名參選台北市長，儘管至今未表態，仍是熱門人選。如今網羅各界大咖、擴大基金會運作，親近鄭麗君的人士對本刊強調，此與選舉無關，而是鄭從參與籌組台灣智庫、擔任兩屆立委、兩度入閣以來，持續關心且想做的事，預計5月起還要陸續舉辦公開活動。

▼鄭麗君擴大改組基金會網羅府院黨大咖，總統府資政、作家吳晟也出任顧問。

鄭麗君擴大改組基金會網羅府院黨大咖，總統府資政、作家吳晟（圖）也出任顧問。（翻攝吳晟臉書）

該人士說，鄭麗君部長卸任後，有感「年輕人的未來，就是台灣的大未來」才回任青平台董事長，以民間身分邀各界共同為台灣年輕人前瞻台灣的未來，這是她現階段能為台灣社會及年輕人所做最重要的事，也是應該做的事。


更多鏡週刊報導
【鄭麗君下一步2】直擊低調運作基地　揭鄭麗君大動作擴編團隊內幕
【鄭麗君下一步3】打造七平台一學院　連「雙英」重用的大咖都助陣
【鄭麗君下一步】台北市長熱門人選暗籌「下一步」　鄭麗君網羅府院黨大咖

ET快訊
「老大情況不太對」黑道軍火庫心腹出面　曝松聯幫老大遭狙殺內幕
阿姨帶外甥出門玩…結果尿急溺死！小孩媽媽慟「絕對不會原諒她」
睡前別吃東西了！醫曝「超驚人2下場」　中國研究：罹大腸癌機率

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

帶頭接種AZ疫苗？黃珊珊「都依照中央」：若規定要先打就打

吳怡農、林飛帆、朱敬一入列　鄭麗君「百人陣仗」曝光如影子內閣

「菜頭粿」挑戰神力女超人　民代曝中辦性質：沒選上的資源竟更多

北市長熱門人選！鄭麗君暗籌「下一步」網羅大咖　青平台內部曝

藍白合作？江啟臣邀柯文哲首度同台　知情人曝去年已會面

民進黨內部2月最新民調：蘇貞昌施政滿意度47.1%、不滿意度42.3%

顏寬恆表態「支持江啟臣」爭黨魁：國民黨沒本錢為選舉傷元氣

雲林縣蔬菜產量過剩　縣府媒合各界採購434公噸　

ET民調／部桃群聚落幕　鄭文燦施政滿意度高達79.4%

ET民調／2022決戰桃園　韓國瑜大輸綠營最強林智堅15.8%

地表最衰前男友！罔腰懷孕全找他　鳳梨直播開罵：我看起來像Doctor嗎？

濟公幫妹子整骨猛露「謎樣微笑」 大力舉起...網怒：覺得有點不舒服

分紅包時間！我拿藍鈔給妳紅鈔　女兒1400VS.父親12000網笑翻

台中男開名車載妹「打電話被攔」 嗆警外套9萬別拉：你賠得起喔？

中正文昌路口取消「兩段式左轉」　騎士街頭實測遭攔...警：誰說可以

電動車三寶上路見「檔車」就撞　阿嬤又是妳！苦主：同地點撞2次

中和屁孩吃熱炒爆衝突當街鬥毆　囂張嗆記者：下一個受傷就是你

老賊「軟骨功鑽鐵窗」闖民宅行竊　偷完物歸原位...屋主：以為內賊

西濱公路連環車禍撞擊瞬間曝光　男起身「後車又追撞」慘被撞飛

Joeman聊「男生懷孕」聽到鳳梨會來一秒尬　酷炫自爆「會結婚三次」：每次離婚都是爆點XD

帶頭接種AZ疫苗？黃珊珊「都依照中央」：若規定要先打就打

吳怡農、林飛帆、朱敬一入列　鄭麗君「百人陣仗」曝光如影子內閣

「菜頭粿」挑戰神力女超人　民代曝中辦性質：沒選上的資源竟更多

北市長熱門人選！鄭麗君暗籌「下一步」網羅大咖　青平台內部曝

藍白合作？江啟臣邀柯文哲首度同台　知情人曝去年已會面

民進黨內部2月最新民調：蘇貞昌施政滿意度47.1%、不滿意度42.3%

顏寬恆表態「支持江啟臣」爭黨魁：國民黨沒本錢為選舉傷元氣

雲林縣蔬菜產量過剩　縣府媒合各界採購434公噸　

ET民調／部桃群聚落幕　鄭文燦施政滿意度高達79.4%

ET民調／2022決戰桃園　韓國瑜大輸綠營最強林智堅15.8%

速霸陸將成立「專屬」越野子品牌？要讓自家玩泥巴實力發揚光大

台股重返16500點大關！大漲百逾點　大立光漲逾2%

謝金河看好電動車產業　造車已成未來產業顯學

瘋電影／姜子牙　上天有好生之德沒有任何生命該被犧牲

逼烏克蘭正妹搬來台　媽媽2分鐘淚謝：送女兒去台灣是對的決定

帶頭接種AZ疫苗？黃珊珊「都依照中央」：若規定要先打就打

球迷早已按捺不住！　亞利桑那春訓門票24小時內賣光光

吳怡農、林飛帆、朱敬一入列　鄭麗君「百人陣仗」曝光如影子內閣

變種病毒大軍！印度官員曝發現「240種變異病毒」：部分更具危險性

浸嘔吐物、尿液3hrs！英女染疫曝「住院情況」　護理師忙翻崩潰哭

結帳「肝連妹」事業線太禮貌 網友暴動釣出本尊：歡迎來看

政治熱門新聞

ET民調／2022決戰桃園　韓國瑜大輸綠營最強林智堅15.8%

民進黨內部2月民調：蘇貞昌施政滿意度47.1%

韓國瑜前機要李昶志　轉行熊貓外送員

ET民調／部桃群聚落幕　鄭文燦施政滿意度高達79.4%

顏寬恆表態「支持江啟臣」爭黨魁：國民黨沒本錢為選舉傷元氣

屢爆外拍女僅穿丁字褲　自來水園區回應了

為潛艦國造恢復四星上將？黃曙光盼不破例

柯一日雙塔砸百萬？北市府回應了

雲林縣蔬菜產量過剩　縣府媒合各界採購434公噸

美官員建議「陸攻台就逐出美元區」　王定宇：考慮改走戰略清晰

藍白合作？江啟臣邀柯文哲首度同台

北市長熱門人選！鄭麗君暗籌「下一步」　青平台內部曝

陳水扁吃醋1996「彭謝配」副手不是他！　彭明敏親揭原因

國民黨聲量奪冠　基進超車時力

更多熱門

相關新聞

北市長熱門人選！鄭麗君暗籌「下一步」　青平台內部曝

北市長熱門人選！鄭麗君暗籌「下一步」　青平台內部曝

去年5月卸任文化部長的鄭麗君，被點名是參選台北市長熱門人選之一，本刊調查，鄭麗君近期大幅改組由她擔任董事長的青平台基金會，不但把新空間取名「下一步」，更網羅政務官及民代出任董事，加上顧問、諮詢委員逾百人，除民間大咖專家學者，還有總統府資政，規模堪稱影子內閣；另成立研究中心及學院、開設大師級課程，甚至計畫出書談從體制外到體制內的反思，是否藉此擴大影響力、更上層樓，引發政壇揣測。

她到銅鑼找男友竟遇害　連續殺人犯自爆還犯4案

她到銅鑼找男友竟遇害　連續殺人犯自爆還犯4案

苗栗連續殺人犯性侵奪2命　塑膠杯成破案關鍵

苗栗連續殺人犯性侵奪2命　塑膠杯成破案關鍵

阿姨帶去玩溺死外甥！母：絕不原諒

阿姨帶去玩溺死外甥！母：絕不原諒

「丹麥男」爆無縫接軌台灣太太！　前女友怒揭「白吃白住半年」

「丹麥男」爆無縫接軌台灣太太！　前女友怒揭「白吃白住半年」

關鍵字：

鏡週刊鄭麗君林飛帆吳怡農

讀者迴響

熱門新聞

曾文水庫底部驚見數十個大型蟲洞！直徑最大3米

捉到了！罔腰懷孕超音波照來源曝光

罔腰深夜突發紅底文：流血⋯

煞到長髮超商店員求搭訕大法　6小時後別人行動了

被罰補票！台大生怒放空高鐵股票

女兒被霸凌！他捅死9歲霸凌童

阿姨帶去玩溺死外甥！母：絕不原諒

台南確診男參加公司訓練　負責人慘了

散步聽狗群狂吠！粉紅幼獸縮木頭堆哭

賈靜雯揪「6明星家族」出遊　陳意涵2歲兒罕露面

李佳穎慶KID生日：愛你一萬年　害羞姿勢掀暴動

台中最新夢幻露營區晚餐Buffet吃到爽

蒼藍鴿「捐1萬元」道歉愛莉莎莎　網一看讚爆

首次侍寢！武則天就創下驚人紀錄

西濱20車撞　高公局曝5保命關鍵

更多

最夯影音

更多
地表最衰前男友！罔腰懷孕全找他　鳳梨直播開罵：我看起來像Doctor嗎？

地表最衰前男友！罔腰懷孕全找他　鳳梨直播開罵：我看起來像Doctor嗎？
濟公幫妹子整骨猛露「謎樣微笑」 大力舉起...網怒：覺得有點不舒服

濟公幫妹子整骨猛露「謎樣微笑」 大力舉起...網怒：覺得有點不舒服

分紅包時間！我拿藍鈔給妳紅鈔　女兒1400VS.父親12000網笑翻

分紅包時間！我拿藍鈔給妳紅鈔　女兒1400VS.父親12000網笑翻

台中男開名車載妹「打電話被攔」 嗆警外套9萬別拉：你賠得起喔？

台中男開名車載妹「打電話被攔」 嗆警外套9萬別拉：你賠得起喔？

中正文昌路口取消「兩段式左轉」　騎士街頭實測遭攔...警：誰說可以

中正文昌路口取消「兩段式左轉」　騎士街頭實測遭攔...警：誰說可以

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面