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布局2022？　鄭麗君曝設智庫原因：不斷思考如何再為台灣做一點事

▲前文化部長鄭麗君。（資料照／記者李毓康攝）

▲前文化部長鄭麗君。（資料照／記者李毓康攝）

政治中心／台北報導

朝野逐步布局2022地方大選，其中前文化部長鄭麗君被視為民進黨台北市長熱門人選之一。對於成立智庫被視為參選台北市長的起手式，鄭麗君未正面表態，但表示自己卸任後，不斷思考如何能以民間身分再為台灣社會做一點事。至於智庫成立宗旨，她指出，除要前瞻台灣青年與下一代的未來外，也提供對公共治理有興趣的人，一個一起激盪民主治理新思維的共學平台。

《鏡週刊》22日報導，鄭麗君近期大幅改組由她擔任董事長的「青平台基金會」，網羅政務官及民代出任董事，加上顧問、資委員超過百人，其中成員還有總統府資政等，被質疑是否藉此擴大影響力，欲更上一層樓。

對此，鄭麗君當晚在臉書表示，去年卸任文化部長後至今，她反思30年來在體制外及體制內的歷程，讓她思考，在陪伴孩子的同時，自己如何能以民間身分再為台灣社會做一點事。

鄭麗君指出，思考台灣的未來需要永續觀，需要從想像「民主社群的永續發展」做起；也就是，民主國家的發展，必須以不減損下一代公共福祉跟發展機會的方式來發展；而回應各層面的治理課題，都須思考未來下一代永續發展的可能性，才能重新確立民主社會以「人為主體」、從「社會出發」來前瞻未來願景。

「年輕人的未來，就是台灣的大未來。」鄭麗君寫道，去年10月她回任青平台基金會，有感於「年輕人的未來就是台灣的大未來」，因此與新一屆董事會共同推動青平台轉型，新設「永續民主研究中心」及「民主治理學院」，定位為「社會的智庫」，並以「民主社會的永續發展」為核心關懷。

針對青平台轉型後主要任務，鄭麗君指出，包括「凝聚未來社會願景」、「促進社會對話」、「創新治理思維」，及「培育青年人才」。

至於「永續民主研究中心」與「民主治理學院」區別，鄭麗君則表示，前者設有7個研究平台，包括，「民主治理」、「暖實力與社會共同體」、「軟實力與創新經濟」、「氣候變遷與能源治理」、「數位轉型與數位治理」、「城鄉與區域治理」、「民主防禦與國際連結」。

她解釋，之所以設立這些平台，是因為要前瞻台灣青年與下一代的未來，必須深化民主，強化社會對於個人及家庭的公共支持體系，提升社會暖實力」；聚焦發展文化、教育、科技等軟實力來促進創新驅動經濟升級轉型；同時必須回應能源轉型、數位轉型、以及城鄉與區域發展等重大課題。

在「民主治理學院」方面，則是作為對公共治理有興趣的朋友的共學平台，藉由講座、課程、工作坊、政策共創活動，一起激盪民主治理新思維，也進行系統性的公共治理人才培育；而未來該學院所在空間將命名為「下一步」，意思是邀請大家到此，想像台灣社會的下一步。

鄭麗君提到，本屆青平台基金會董事會新增許多政治工作者，包含洪申翰、林飛帆、吳怡農、苗博雅；另外也有政務官龔明鑫、林敏聰、郝培芝；以及學者專家林佳和、吳叡人、吳介民、蘇彥圖、馮喬蘭。

同時，她也感謝陳博志、朱敬一、吳乃德、吳晟、吳榮義、陳東升、陳傳岳、陳節如、賀陳旦、詹偉雄、劉錦添等20位先進應允擔任顧問，在規劃過程給予許多建議。

鄭麗君公告，除了各研究平台的研討活動之外，今年5月，研究中心即將舉辦「台灣．下一步．永續民主」論壇，民主治理學院也將陸續開設講座、課程及活動，擴大邀請社會各界及年輕人，相互激盪想像、凝聚未來願景。

▼鄭麗君近期將「青平台基金會」轉型，並新增洪申翰、龔明鑫、林飛帆、吳怡農為董事。（圖／翻攝自Facebook／鄭麗君）

▼鄭麗君將「青平台基金會」轉型，並新增洪申翰、龔明鑫、林飛帆、吳怡農為董事。（圖／翻攝自Facebook／鄭麗君）

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