陳時中：疫苗覆蓋率達6成多　才會開始考慮恢復小三通

▲行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

受新冠肺炎疫情影響，陸委會去年2月10日起暫停小三通，衝擊當地觀光產業。國民黨立委陳玉珍2日在立法院質詢時詢問何時考慮恢復。衛福部長陳時中表示，這不是一個政治問題，這是科學問題，要考慮台灣的疫苗覆蓋率，「大概是要6成多才會開始考慮。」

陳玉珍進一步問，是否擔心中國製的疫苗，陳時中說，「我也不擔心中國、俄羅斯或美國的疫苗」，陳玉珍再追問，若小三通開放，有人赴大陸施打疫苗，或是大陸人士打了當地疫苗後來台，是否會被認可？陳時中則說，會做最好的認證方式，包括施打紀錄、檢驗抗體等都會列入考慮之內。

蘇貞昌也強調，有關國門開放、各方要進入台灣，相關狀況台灣一直是以科學數據有效管理，保護國人健康。

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