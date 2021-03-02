陸籲民進黨「停止政治操弄香港」：不要在錯誤道路上滑下去　

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮對民進黨說，不要繼續在錯誤道路上滑下去。（圖／記者魏有德攝）

記者陳政錄／北京報導

香港2月28日依《港區國安法》，起訴47名去年參與民主派初選人士，陸委會抨擊此舉無助於香港的繁榮與穩定。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮2日回應稱，「我們正告民進黨當局停止政治操弄香港事務，不要繼續在錯誤道路上滑下去」。

朱鳳蓮表示，香港特區政府依法追究違法分子法律責任天經地義、不容干涉。民進黨當局的有關言論，再次暴露其亂港謀「獨」的真面目和拿人權自由當幌子的偽裝。

▲香港民主派去年發起立法會候選人初選投票。（圖／路透社）

據了解，港警國安處今年1月，大動作拘捕超過50名參與民主派初選人士；2月28日，港府依據國安法「串謀顛覆國家政權罪」，起訴其中47人，恰逢大陸全國兩會開幕前夕，引發討論。

對此，陸委會2月28日發聲明強調，表達高度關切，亦對傷痕纍纍的香港民主及人權，感到萬分沉痛。陸委會稱，不論過去或現在，民主派人士的出發點，歸根究底都只是愛香港的初心。過去能做，但現在卻被解讀為顛覆政權，相信各界都難以接受。

陸委會呼籲中共，一味蠻橫打壓，只會引發更多的對抗與敵意，無助於香港的繁榮與穩定，只有將民主自由權利還給港人，才能讓香港長治久安。

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