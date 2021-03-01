先發制人！　中共將公布《2020年美國侵犯人權報告》

▲陸國務院將發表《2020年美國侵犯人權報告》，指出美國政府應對疫情任性妄為導致失控。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

大陸國務院新聞辦公室將於近期發表《2020年美國侵犯人權報告》，據了解，全文約有1.5萬字，主要內容針對美國侵犯人權的狀況進行揭露。其中，該報告強調指出，美國政府過去一年處理新冠疫情態度上消極又任性，才會導致全面失控。

據《新華社》報導表示報告，分為序言、疫情嚴重失控釀成人間悲劇、美式民主失序引發政治亂象、種族歧視惡化少數族裔處境、社會持續動蕩威脅公眾安全、貧富日益分化加劇社會不公、踐踏國際規則造成人道災難。

該報告首先指出，美國政府應對疫情任性妄為導致失控，美國人口不足世界總人口的5%，但其新冠肺炎確診病例數卻超過全球總數的25%，死亡病例數佔全球總數的近20%，超過50萬美國民眾失去了寶貴的生命。

報告稱，美國民主制度失序引發政治亂象，進一步撕裂美國社會。金錢政治扭曲壓制民意，選舉成為富人階層「獨角戲」，人們對美國民主制度的信心下降至20年來最低點。

▲美國非裔人士佛洛伊德之死，引起全美各地抗議。（圖／路透）

報告顯示，美國少數族裔遭受系統性種族歧視，處境艱難。有色人種在美國18歲以下未成年人中的比例約為三分之一，卻佔被監禁未成年人總數的三分之二。非洲裔新冠肺炎感染率是白人的3倍，死亡率是白人的2倍，被警察殺死的概率是白人的3倍。四分之一亞裔年輕人成為種族欺凌的目標。

報告指出，美國槍支交易和槍擊事件創歷史新高，人們對社會秩序失去信心。2020年美國共有超過41500人死於槍擊，平均每天達110多人，全國共發生592起大規模槍擊事件，平均每天超過1.6起。

報告強調，美國貧富差距加速擴大，底層民眾生活苦不堪言。疫情失控導致大規模失業潮，數千萬人失去醫療保險，弱勢群體成為政府消極應對疫情的最大犧牲品。

報告認為，在抗疫需要全球團結的時刻，美國卻執意奉行本國優先，推行孤立主義、單邊主義，揮舞制裁大棒，霸凌威脅國際機構，殘酷對待尋求庇護者，成為全球安全與穩定的最大麻煩製造者。

據了解，美國方面尚未公布《2020年度各國人權報告》，依照美國法律，美國國務院每年向國會提交《各國人權報告》(Country Reports on Human Rights Practices)，該報告審視許多國家和實體在前年度的人權狀況。

▲今年1月新公布的《2021世界人權報告》，針對美、陸雙方都有批評報告。（圖／路透社）

另外，今年1月13日，國際主要人權組織之一的人權觀察發表《2021世界人權報告》，檢視全球人權實踐與趨勢和100多個國家的發展現況，對於美國、大陸都有批評。

該報告針對大陸部分，主要聚焦過去一年在香港、新疆等地的人權問題，以及新冠疫情期間中國各地所發生的各類「噤聲」和打壓事件，認為大陸人權狀況惡化。針對美國部分，非裔人士「佛洛伊德」之死引發各地抗議聲浪，以及政府對新冠疫情處置不當等原因，該報告指出，美國人權有「重大缺失」。