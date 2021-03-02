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陸兩會將定調「十四五」　疫後經濟復甦有關要過

▲▼GDP，繁忙的江蘇連雲港港口集裝箱碼頭。（圖／CFP）

▲如何繼續推動經濟順利疫後復甦、擘劃十四五發展藍圖，是今年大陸全國兩會的重中之重。（圖／CFP）

記者陳政錄／北京報導

大陸全國「兩會」4日登場，會期內將審議政府工作報告，以及十四五規劃和2035遠景目標等，各項經濟指標設定亦備受注目，中經院第一研究所所長劉孟俊認為，面對外部環境的高度不確定性，因疫推出的刺激政策何時退出、克服通膨風險，也將會是中共中央今年在兩會上，擘劃年度經濟工作的重點。

去年10月中共五中全會召開，審議通過關於制定十四五規劃、2035年遠景目標的建議，提出內外「雙循環」發展模式，強調科技創新包括半導體、新能源，以及推動5G、大數據等領域新基建等。2021年為十四五規畫開局之年，兩會將如何為其定調，牽動著中國大陸未來五年的經濟發展走向。

▲▼ 人民幣及GDP 。圖／CFP）

▲美國總統川普上任後，未收回前任川普政府所對華加徵的關稅，以及科技相關禁令 。圖／CFP）

另一方面，去年在新冠肺炎疫情的背景下，大陸2020年政府工作報告未設GDP增長目標。不過，2021年兩會前夕，大陸全國政協常委、經濟委員會副主任楊偉民在接受官媒《中新社》專訪時表示，去年情況太特殊，而今年疫情得到控制，應該提出一個增長速度目標。

對此，劉孟俊受訪時分析，去年因疫情因素，大陸經濟首季為負成長，全年2.3%，在「基期被大幅拉低」下，2021年除了GDP，消費者物價指數CPI、生產者價格指數PPI等指標，也會是判斷疫後復甦程度的依據；他提到，若大陸官方今年重新對年度GDP增長目標做出設定，應也會有較大的彈性，譬如近期有個別省市將GDP增長目標設為6到7%，或一定數字以上。

劉孟俊也提醒，全球經濟因疫情呈現「弱復甦」的態勢，疫苗成效也有待觀察，在不確定性仍高下，大陸去年因疫情，推出的一系列刺激政策何時退出，其退出風險值得關注；另一方面，美國等西方國家持續印鈔票救市，國際大宗物資通膨蠢蠢欲動，隨壓力浮現，如何控管也是大陸官方的一個重要課題。

至於本屆兩會將定調「十四五」規劃，劉孟俊說，台商可關注半導體、5G、電動車、人工智慧、生命科學等幾個利基點，但同時也要注意，在產業鏈短鏈布局，企業創新與大陸本土連結更深的背景下，台商「融陸」的情形可能更快、更加明顯。

對於兩會上的經濟議題，楊偉民看法樂觀，他認為去年美國聯準會寬鬆的貨幣政策，雖對大陸貨幣政策制定帶來一定困難，國際銅、鐵礦石、石油也開始漲價，但總體來看，不會發生比較高的通貨膨脹，因為大陸的總供給能力大於需求。

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