陸嗆禁鳳梨後還有下一波　邱太三：應按照兩岸檢疫合作機制處理

▲陸委會主委邱太三。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊蕓／台北報導

中國大陸日前以台灣鳳梨檢出介殼蟲為由，片面宣佈3月起禁止進口，大陸更嗆聲恐有下一波，對此，陸委會主委邱太三2日表示，兩岸針對檢疫問題有合作協議機制，過去也有雙方針對這個機制做過各項的聯繫、協調，因此後續應該會按照這個機制去處理。

立法院2日邀請行政院長蘇貞昌提出施政方針及施政報告並備質詢，大陸祭「鳳梨禁令」備受關注，對於中國嗆聲恐有下一波禁令，陸委會主委邱太三會前受訪時表示，上週農委會也有提出呼籲，因為兩岸針對檢疫問題有合作協議機制，過去也有雙方針對這個機制做過各項的聯繫、協調，因此後續應該會按照這個機制去處理。

另外，針對大陸近來積極透過新媒體、網路社群對台發動「認知戰」，我方有無防範作為，邱太三則表示，大陸對台灣的作戰持續不斷，相信他們也會檢視，這樣的認知作戰對兩岸人民觀感都不好，相關單位也會持續關注，適時應處。

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