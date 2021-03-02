7600年藻礁恐遭破壞　公投連署7天暴衝「12萬→31萬」

▲珍愛藻礁二階連署數字（截至3/1）。（圖／珍愛桃園藻礁臉書）

記者徐政璿／台北報導

有7600年歷史的大潭藻礁，是全球唯一在淺水域沙灘上發育的藻礁海岸。環團為了防止中油在當地興建第三座液化天然氣接收站，發起珍愛藻礁公投。原本2月24日僅有12.3萬份連署，截至3月1日已達到31.3萬，短短一週就增加18萬份連署，也讓環團振奮地喊：「粉紅風暴暴風中心持續北移」。

位於桃園市觀音區的大潭藻礁，是全台最大、生長最完整的藻礁地形，也是全球少數僅存的現生淺海藻礁，養育了近百種海洋生物，已故導演齊柏林也曾空拍紀錄桃園藻礁。

守護藻礁運動引發全民熱潮，環團表示，相較去年底全台一天收不到500份的冷清，現在氣勢愈來愈高，每天至少新增3、4萬份，目前已經把目標設定在50萬份連署。

若依照2020年總統副總統選舉人人數為1931萬1105人，公投第二階段連署需約28.9萬，「藻礁公投目前已達法定門檻，但仍待中選會審核。

珍愛藻礁公投小組領銜人潘忠政表示，中選會規定連署截止日為3月17日，環團為預留作業時間，希望民眾盡早在2月底前寄交連署書，過去幾天連假郵差沒送信，但仍收到不少快遞及各地志工帶來的連署書。

有趣的是，近日有網路傳聞指出「大潭藻礁區其實就是廢物石頭區」，遭到事實查核中心在臉書列出3點駁斥，有PTT網友也發現散佈謠言的其中一人，是民進黨青年軍，但民進黨並未證實此事。

針對藻礁引來的種種爭議，行政院發言人羅秉成1日表示，政府始終保持保護藻礁生態、同時兼顧用電穩定立場，會秉持資訊公開透明，持續與民眾溝通。

▼民眾黨秀出蔡英文2013年曾寫下「藻礁永存」。（圖／翻攝自Facebook／民眾黨）

▼國際海洋保育組織「Mission Blue」將大潭藻礁列入全球「希望熱點」（Hope Spots）。（圖／翻攝自珍愛桃園藻礁）