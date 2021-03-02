藻礁公投成案機會高　蘇貞昌：保護藻礁也要維持供電穩定

記者陳家祥／台北報導

「珍愛藻礁公投」連署氣勢高漲，迄今累計超過31萬3000份連署，逼近35萬「安全門檻」，有望成為台灣史上第一個民間發起成案的生態保育公投。對此，行政院長蘇貞昌說，會請部會單位跟國人同胞詳細報告，「讓大家在判斷一件事情時，可以瞭解全貌」，既保護台灣的生態，又能穩定供電等民生各方面的需要。

▲行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

蘇貞昌2日到立法院進行施政報告。針對藻礁問題，連民進黨立委都質疑沒跟民代、民團等好好溝通，蘇貞昌說，公投是民意的展現，「我們非常重視也尊重」，這也是台灣各種民意、多元社會可貴的現象，政府一方面注意各種意見，一方面也要力求供電的穩定，有益民生的需要、產業的需要。

蘇貞昌重申，蔡政府上任以來，對於全力保護藻礁用盡心力，把馬政府時代的這個面積大幅刪減9成以上，就是剩下不到10分之1，「盡量來保護藻礁，也盡量要來維持穩定供電」。

蘇貞昌說，相關的資料會請部會單位跟國人同胞詳細報告，「讓大家在判斷一件事情時，可以瞭解全貌，也可以大家一起來，既保護台灣的生態，又能穩定供電等民生各方面的需要」。

至於獨派也挺藻礁，甚至跟民進黨站在對立面？蘇貞昌說，大家一起來從各方面表示意見，都是台灣多元社會現象。但大家也看到，社會都知道完整資料的必要，因此請相關部會把完整信息向社會報告和各界溝通。