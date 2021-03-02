27公里藻礁75%受污染！　中研院研究員製圖打臉經濟部

▲大潭藻礁附近海域。（圖／潘忠政提供）

記者崔至雲／台北報導

「珍愛藻礁公投」主張是要反對中油在桃園觀塘蓋第三天然氣接收站，近日環團高喊公投連署告急，發動各界催連署。中央研究院研究員陳昭倫（2日）在臉書貼文表示，在27公里藻礁中，大約已有75%的礁受到工業污染、棲地破壞大都已狀況非常差；有的已經沒有殼狀珊瑚藻發育，而變成耐污的牡蠣。呼籲民眾，快衝到50萬連署。

陳昭倫在臉書提到，之前看到經濟部的一張圖，「我看了笑笑」，雖然已經晚上11點，決定還是製圖回應，他表示，目前已有75%的礁受到工業污染、棲地破壞大都已經狀況非常差；從老街溪、許厝港、樹林溪口、ㄧ直到白玉大概都呈現死礁的狀態。

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▲▼中研院研究員製圖打臉經濟部。（圖／翻攝陳昭倫臉書）

陳昭倫說明，在剩下25%的南桃園藻礁中，以目前非保護區的大潭最好。目前正在整理寫作發表的圖表就可以清楚看出來。以棲地組成（沙、卵石、礁）和棲地複雜度兩種評估方法皆可看出最好的是大潭G2 G1與白玉。他們在2019年完成林務局的計畫中建議擴大目前觀新保護區的範圍把大潭藻礁G2 Ｇ1畫成核心區，白玉為ㄧ般使用區。

陳昭倫最後也不忘呼籲，希望趕快衝到50萬連署，「搶救大潭藻礁永不放棄。」