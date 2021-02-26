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假島主詐3.8億！推代幣佯稱打造「下個馬爾地夫」　292人受騙投資

▲左起為新加坡商長江集團台灣分公司董事長楊耀福、新加坡商長江集團台灣分公司總顧問吳阮弘。（圖／記者姚惠茹攝）

▲左起為新加坡商長江集團台灣分公司董事長楊耀福、新加坡商長江集團台灣分公司總顧問吳阮弘。（圖／記者姚惠茹攝）

記者游宗樺／台北報導
 
日前新加坡長江集團負責人魏萬龍、台灣分公司負責人楊耀福、執行長蕭圓繻等人，涉嫌到澳洲佯裝要買下大克佩爾島，回台後大動作召開記者會，佯稱將打造「下一代加密島」，可透過「長江玉幣」來支付島上所有消費，吸引民眾投資公司，吸金超過3.8億元。檢調掌握情資後，25日發動搜索，約談楊、蕭等7人到案，經漏夜訊問後，楊耀福、蕭圓繻各獲50萬、30萬元交保。

檢調查出，魏萬龍等人為取信被害人，近年不斷在台大張旗鼓舉行記者會，還接受媒體採訪，宣稱集團利用區塊鏈技術，推出「長江玉幣 TKJade Token」，並為了讓長江玉幣真正「落地應用」，直接購買澳洲昆士蘭州中部的大克佩爾島（Great Keppel Island），由集團當島主，讓民眾可用長江玉幣在島上商店消費，集團甚至宣稱為確保長江玉幣價值，已將約4億台幣置於信託公司CO-TRUST中。

▲▼新加玻長江集團台灣分公司董事長楊耀福。（圖／記者游宗樺攝）

▲楊耀福深夜到北檢接受訊問，被檢方諭令以50萬元交保。（圖／記者游宗樺攝）

但檢調深入追查後，驚覺這個區塊鍊落地實驗根本是假噱頭，魏萬龍和蕭圓繻在2018年9月至11月間，確實多次前往澳洲大克佩爾島，與澳洲Tower Holdings公司簽署備忘錄，提到將以美金5000萬元買島，並獲澳洲政府許可開發豪華公寓300棟、豪華別墅285棟、賭場、18洞高爾夫球場、碼頭 250泊位、1.5公里跑道商用機場、沙灘酒店，宣稱將成為下一個馬爾地夫。

為了增加可信度，魏萬龍等人還與當地官員拍照，並登上澳洲新聞版面，取得曝光後卻根本沒付錢，大克佩爾島最後是被澳洲公司買走，魏萬龍等人卻利用國內外新聞資訊的落差，跑回大肆宣揚將打造「新一代加密島」，讓區塊鍊技術落實生活，鼓吹民眾加入投資。

根據長江集團台灣分公司宣稱，釋出負責人所持有的股份，每單位新加坡幣7萬元，並保證1年期滿後加價15%買回、2年期加價40%、3年期更可加價達80%，截至2020年間，有292名投資人受騙達3億8131萬8685 元。

▲▼新加玻長江集團台灣分公司執行長蕭圓繻。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼ 新加坡長江集團「長江玉幣」吸金3.8億案，台灣分公司及達豐公司帳務、人事馮琇圓。（圖／記者劉昌松攝）

▲▼新加玻長江集團台灣分公司執行長的友人劉秋菊。（圖／記者游宗樺攝）

▲蕭圓繻（上）、馮琇圓（中）、劉秋菊（下）訊後，各獲檢方諭令以30萬、2萬、5萬元交保。（圖／記者游宗樺、劉昌松攝）

檢調於25日發動搜索，除約談楊耀福、蕭圓繻等主嫌外，還同步約談蕭圓繻的親戚李梅緣、掌管台灣分公司帳務及人事的馮琇圓、股東李素貞、台灣分公司副總王宣文、鼓吹被害人投資長江玉幣的劉秋菊等7人到案。

台北地檢署漏夜訊問後，依涉犯《刑法》詐欺及違反《銀行法》等罪名，分別諭令楊耀福、蕭圓繻各以50萬、30萬元交保，同時限制出境出海；而劉秋菊、馮琇圓2人則獲得5萬、2萬元交保；王宣文、李素貞等人則被請回。由於魏萬龍和台灣分公司前顧問吳阮弘均已出境，檢不排除發布通緝抓人。

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