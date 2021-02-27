氣質妹「FB賣平價AirPods」　粗糙手法露餡！網見：都有美國妹妹

▲女網友自PO自留言。（圖／翻攝自Facebook／細說淡水）

記者曾筠淇／綜合報導

詐騙新手法？近日在網路上，有不少人都會發文寫說「妹妹從美國回來送我一個耳機」，願意平價售出。稍早就有女網友在臉書社團「細說淡水」上發文販賣耳機，只是貼文才剛發出，她便立刻在底下留言+1，被眼尖網友抓包，懷疑是臉書帳號被盜用。記者實際查詢關鍵字後也發現，這樣的狀況確實層出不窮。

該名女網友在臉書社團「細說淡水」上PO出 AirPods Pro 的照片，並寫道「妹妹從美國回來送我一個耳機，有一個沒捨得拆這個，平價找有緣人。」雖然貼文看似煞有其事，但是她才剛發出，就立刻在留言處喊+1，甚至沒有切換帳號，讓不少眼尖網友看傻眼、按笑臉，而貼文也隨即被刪除。

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▲不少人都有發出一樣的貼文。（圖／翻攝自Facebook）

《ETtoday新聞雲》記者實際搜尋「妹妹從美國回來送我一個耳機」後，發現還有其他網友也發出同樣的貼文，手法如出一轍，都會在留言底下馬上+1，有些甚至連照片都使用同一張。

此外，當有網友留言想問價格時，PO文者均會回覆「私你訊你，請您點我頭像加好友哦。」除了語句稍有不順，且發送訊息其實可以不用加好友，可說是疑點重重。雖然目前細節尚不清楚，但就有網友懷疑這是詐騙新招，這些PO文者可能是臉書帳號被盜用，才會進而發出詐騙訊息。

▼許多社團都被攻陷。（圖／翻攝自Facebook）